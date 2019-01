Les memòries de Duran i Lleida, l'última crítica al procés

Josep Antoni Duran i Lleida també publicarà unes memòries. El llibre portarà per títol El risc de la veritat i arribarà a les llibreries a principis de març, editat per Edicions Proa en català i per Planeta en castellà. Tres anys després d'abandonar la política, l'exlíder d'Unió repassa les seves vivències polítiques en una obra que probablement tindrà repercussió, pels detalls que hi aportarà Duran i Lleida, i per la crítica que s'intueix a l'independentisme. En el subtítol del llibre ho recull amb claredat: Memòria d'una passió política: des del final del franquisme al col·lapse de l'independentisme.L'exdirigent d'Unió, amb una dilatada trajectòria a la política catalana i espanyola -va ser la veu de CiU al Congrés- repassarà les tensions entre CDC i Unió, les relacions amb el nacionalisme basc, els contactes amb José María Aznar, el cas Pallerols o el naixement de l'anomendada tercera via. Les memòries incorporen un pròleg d’Eduardo Frei i Enrico Letta.Un dels moments claus de la carrera política de Duran i Lleida va ser quan Jordi Pujol va escollir Artur Mas com a successor, descartant així el líder d'Unió. Després d'anys de relació d'equilibris amb CDC, l'aposta de Convergència per l'independentisme va trencar la federació de CiU. Des de llavors, Duran i Lleida va agafar la bandera de la tercera via, que no va obtenir representació parlamentària a les eleccions al Parlament del setembre del 2015. Una situació que va desencadenar la seva dimissió al capdavant d'UDC i després la liquidació del partit.

