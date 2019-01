L'Obra Social «la Caixa» inverteix 18,5 milions d'euros en 786 projectes socials el 2018

L’Obra Social ”la Caixa” va invertir el 2018 un total de 3.705.210 euros en 145 projectes socials a Catalunya amb el propòsit de "millorar les condicions de vida d’aquelles persones en situació o major risc de vulnerabilitat i contribuir en la construcció d’una societat més justa i igualitària", segons explica l'ens. L’àmbit d’actuació dels projectes seleccionats va incidir en les quatre demarcacions catalanes: Barcelona (3.063.690 euros), Girona (293.450 euros), Lleida (210.070 euros) i Tarragona (138.000 euros).



La suma total d’aquests ajuts va tenir com a beneficiàries directes 63.263 persones a través de las sis convocatòries del La suma total d’aquests ajuts va tenir com a beneficiàries directes 63.263 persones a través de las sis convocatòries del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que convoca amb caràcter anual l’Obra Social ”la Caixa”: promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia; lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social; habitatges per a la inclusió social; inserció sociolaboral; interculturalitat i acció social; i acció social en l’àmbit rural.

En el conjunt de tot l’Estat la inversió va assolir els 18,5 milions d’euros repartits en 786 projectes i més de 263.000 beneficiaris.

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat la inclusió social i la igualtat d’oportunitats com els dos eixos principals del conjunt de projectes impulsats per l’entitat: “El progrés i el benestar social només son possibles si treballem amb una idea clara d’igualtat social. D’aquí la importància de les entitats que, cada any, aposten per desenvolupar projectes d’excel·lència, creatius i eficaços en la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones.”

Aquest any han estat contractats 4.397 professionals específicament per al desenvolupament dels projectes, en què també s’hi ha implicat 12.291 voluntaris.

Obertura de les convocatòries de 2019

La convocatòria del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2019 ja ha estat formalment oberta amb un pressupost de 4,2 milions d’euros. Els següents ajuts es convocaran en dos terminis: el 12 de febrer s’obriran les sol•licituds a les convocatòries de lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social, habitatges temporals d’inclusió social i inserció sociolaboral; i el 25 de març s’obriran les d’interculturalitat i acció social en l’àmbit rural.

Les entitats interessades poden consultar les bases i el calendari de sol•licituds d’aquest any al web de l'entitat

Premis a la innovació social

Un any més, l’Obra Social “la Caixa" farà també un reconeixement especial a aquelles iniciatives que afronten els reptes socials amb respostes que aporten millores o noves perspectives, que estan aconseguint resultats positius, que son adaptables i que tenen potencial per ser duradores i sostenibles.

En aquesta quarta edició dels Premis ”la Caixa” a la Innovació Social, s’atorgaran deu guardons de 15.000 euros, que s’escolliran entre tots aquells projectes seleccionats en el programa de convocatòries de 2019, tenint en compte el resultat de l’impacte. La resolució es donarà a conèixer l’any 2020.

Els projectes també han millorat la situació en escoles. Foto: La Caixa

