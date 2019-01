El PSC assegura que rebutjar els pressupostos és dir «no» a 900 milions més d'inversions a Catalunya

Molt be

Per A sac el 14 de gener de 2019 a les 15:39

Sr. Collnoni, Tot aixo en semble molt be, no mes parlen de uns suposats pressupostos que mai es cumpleixen, l'hi faig un altre proposte 1er, Vuscar sol-lucio referent els presos i exiliats polítics, es a dir com fer una consulta per sortir de dubtes si hi ha una majoria indepe o be majoria silenciosa 2on, Cal que els pressupostos estiguin avalats amb algo (donat el reiterament incumpliment), per fer aquesta avals tenen dues opcions Opción A: Avalats per patrimoni de l'Estat Espanyol (edificis de gobern, cuartels GC, comissaries PN, etc.). Opcio B: Avalats per patrimoni del PSOE, (seus de Ferraz, del PSC, PSV, etc.) Jo en decantaría mes per l'opcio B, donat que la resta d'Espanyols no tenen culpa de pagar el seu mal fer.