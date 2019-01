El Barça-Madrid es disputarà el 2 de març al vespre

El 2 de març a les 20.45h. Aquest serà l'horari del clàssic entre el Barça i el Madrid de la segona volta de la Lliga. L'ha avançat el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, en una entrevista ai ha afegit que el partit es podrà veure per Movistar.Sobre els horaris dels partits de la Lliga, Tebas ha explicat que l'any vinent intentaran organitzar millor els horaris dels partits per aconseguir més audiència i més assistència als estadis.D'altra banda, Tebas ha recalcat la importància de Leo Messi, que ahir va fer el seu gol 400 a la Lliga. "És una part important", ha dit, tot i recordar que els clubs són els que fan "gran" la competició. De tota manera, Tebas, madridista confés, ha admès que Messi és el millor jugador del món i ha assegurat que la marxa de Cristiano Ronaldo a la Juventus no ha tingut un impacte rellevant en la Lliga.

