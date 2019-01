Joan Nualart, a la Passada de 2018. Foto: NS / Cedida

Un carruatge als Tres Tombs de Sabadell. Foto: Juanma Peláez

Tres Tombs de Sabadell Foto: Juanma Peláez

Després de Reis, Sabadell espera amb candeletes la segona cavalcada de l’any, la dels Tres Tombs. Mentre que algunes localitats la cita es fa en cap de setmana, a la capital la vallesana la tradició mana, i es fa per Sant Antoni Abat. Aquest any, la Germandat de Sant Antoni Abat, la Colla Vella, encapçala la comitiva de carrosses i genets, i per aquest motiu el seu president, Joan Nualart, en dona detalls en una entrevista a- És de caràcter religiós, els pagesos, per Sant Antoni portaven els animals a beneir a l’església per prevenir-los de pestes i altres malalties. Al matí s’anava a l’església, es feia una cerimònia, els beneïen, i per celebrar el moment, es feien tres voltes a la plaça del poble. Després ja marxaven a la feina.- Sí, però ja no es fa com anys enrere. Abans, la plaça Major tenia dos sentits de circulació, a banda i banda. Quan hi arribàvem, després de baixar tota la Rambla i tornar-la a enfilar, fèiem tres voltes al voltant de la plaça. Però va començar a sumar-se més gent, ja no hi cabíem, i es va deixar de fer les tres voltes. Ara es baixa fins la Rambla, tocant a Gran Via, es dona la volta i es refà el recorregut.- Sí, algun carruatge decidia fer tres voltes allà baix, però ja s’ha deixat de fer perquè entretenia molt la passada, calia esperar molta estona, i en pujar de nou es generava molta distància entre carruatges.- La Colla Vella data de 1871, això vol dir que estem parlant de vora 150 anys. Abans a la ciutat hi havia molt cavall, molts sabadellencs tenien el seu propi animal, i hi sortía molt veí a desfilar. Recordo quan era petit, abans als Tres Tombs de Sabadell hi sortien molts cavalls de la ciutat, s'hi veia molta gent de la localitat, i a més era molt complicat dur el bestiar amunt i avall, entre municipis. Ara això és molt més senzill, i s’hi suma gent de Castellar, de Ripollet, de Sentmenat, de Cerdanyola i fins i tot de Barcelona.- Seguirem la tradició i a les 8.00 hores anirem a buscar els abanderats, per esmorzar a casa seva. Allà ens hi reunim gent de l’entitat i fem petar la xerrada. Cap a les 9.30 hores sortim cap a la plaça del Taulí, on a les 10.00 hores es farà la benedicció i ens trobem les dues colles, la Vella i la Jove. Després, nosaltres anem a l’església de Sant Fèlix, i fem la missa. Deixem els cavalls a fora, i després fem un recorregut a peu fins l’Urpí, on hi fem un vermut. Després, tots cap a casa dinar, i a la tarda ens retrobarem tots a l’Eix Macià per fer la Passada, que arrencarà a les 17.00 hores.- Sí, hem comprat una tona de caramels per repartir entre els membres de l’entitat i perquè els tirin des dels cavalls i carruatges. A més tenim col·laboradors de la ciutat que ens aporten més caramels, així que no en faltaran.

