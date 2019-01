Els comuns demanen a Sánchez que s'adreci a ERC i el PDECat i no a PP i Cs per aprovar els comptes

Els comuns demanen al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que miri més a ERC i el PDECat i no a PP i Ciutadans per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha considerat que "no són suficients" les paraules adreçades per Sánchez dissabte des de Barcelona als independentistes però sí que poden ser "un primer pas" per avançar cap a la resolució del conflicte. "Exigim al senyor Sánchez que faci tots els esforços possibles per parlar amb ERC i el PDECat", ha demanat.Mena ha argumentat que s'ha de fer compatible la resolució del conflicte amb Catalunya amb l'arribada de més diners contemplats als comptes que tot just el govern espanyol ha presentat aquest dilluns al Congrés dels Diputats . De la mateixa manera que situen la pressió sobre Sánchez, els comuns també assenyalen que aquests pressupostos seran la "prova de foc" d'ERC i del PDECat per demostrar que són capaços de teixir aliances més enllà d'ells mateixos. Ha recordat que hi ha "amplis consensos" a Catalunya tant per posar fi a la repressió com per deixar de liderar el rànquing en desnonaments, d'altes taxes universitàries o de llistes d'espera.Sobre els pressupostos de la Generalitat, Mena també ha advertit que Catalunya necessita tenir uns comptes propis per marcar "un rumb i un horitzó de país". Sota el seu criteri, Catalunya està en aquests moments "a la deriva per culpa d'un govern sense timó i d'un president desautoritzat pel seu propi partit". En aquest sentit, demanen als republicans que no es faci "invisible" i tingui "ambició per impedir el naufragi" del Govern. Mena ha recordat que els comuns segueixen demanant que s'apugin els impostos al 2% dels ciutadans més rics per augmentar els recursos de la Generalitat.En la mateixa setmana que es produirà del debat d'investidura a Andalusia gràcies a l'acord del PP, Ciutadans i Vox, els comuns també han exigit a la líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, que expliqui com afectarà el pacte amb la ultradreta a la línia política que té al Parlament. "Que ens digui les conseqüències de pactar amb Vox a Andalusia per a la política que acabi aplicant al Parlament. Quin preu social es pagarà per les cadires venudes a l'extrema dreta", ha demanat Mena.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)