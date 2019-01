L'ANC promou la creació de Consells Locals per avançar cap a la República

Consells Locals. Aquesta serà la nova eina que impulsa ara l'Assemblea Nacional Catalana, i amb la qual es pretén avançar cap a la Republica des del món municipal. Així ho ha aprovat el Secretariat Nacional reunit en ple ordinari a Sant Boi de Llobregat aquest cap de setmana, en el marc de les campanyes per denunciar el "judici de la vergonya" que portarà els líders polítics i socials catalans al Tribunal Suprem aquest proper mes de febrer. Segons remarquen, és un judici contra el dret d'autodeterminacióó dels catalans i, per tant, contra un dret universal.Per fer arribar aquesta denuncia arreu, l'ANC ha acordat crear els Consells Locals de la República catalana (CLdRC), amb els quals es farà República des del territori", amb la certesa, segons lamenten, que "a dia d'avui no és efectiva". Els Consells, doncs, han de ser una "eina d'apoderament" de les persones per avançar, i una "estructura civil no autonòmica on assentar les bases del nou Estat". Aquestes bases han de passar per una societat "més justa, solidària, moderna i participativa", han declarat.L'ANC veu l'àmbit local com una oportunitat per avançar en aquest objectiu. Per això, ha establert onze punts, que seran els que els Consells Locals treballaran, entre els quals ser el punt de trobada de les entitats, persones i iniciatives locals favorables a la República on es desenvolupin projectes locals independentistes. A més, també ajudaran a la implementació de la e-República, fomentaran la participació al Fòrum Cívic i Social a nivell local, l'existència de voluntariat, la creació d'una caixa de solidaritat local, faran arribar els recursos de temps i diners a les entitats locals, canalitzaran les necessitats socials no ateses, fomentaran el consum estratègic, la recuperació de la memòria històrica i crearan una xarxa antirepressiva de proximitat.

