Les joventuts d’ERC demanen no tramitar els pressupostos de Sánchez

Discrepàncies entre les formacions juvenils d’ERC i PDECat sobre si cal donar suport als pressupostos generals de l’Estat. Si dissabte va ser la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) qui va demanar avalar la tramitació dels comptes, aquest dilluns Jovent Republicà, les joventuts d'ERC, han demanat al partit que ni els aprovi ni els tramiti.En un comunicat, els republicans creuen que les pressions que està rebent l’independentisme per part del PSOE per aprovar els pressupostos són “basades en falsedats”. Les joventuts d’Esquerra Republicana posen dues condicions per donar llum verda als pressupostos: la fi de la via judicial i policial i reconèixer el dret a l’autodeterminació.En paraules del seu portaveu, Pau Morales, la jovent republicana creu els socialistes no s’han mogut en cap dels dos punts i per tant no té sentit facilitar la tramitació ni l’aprovació. Els republicans els hi recorden que tenen “molt de marge per avançar”.Els republicans pensen que “els volen fer creure que si no s’aproven els pressupostos l’agenda social es bloquejarà”, i opinen que Sánchez “pot aprovar mesures socials com el nou salari mínim sense necessitat d’uns nous comptes”.

