El número 2 de Vox, en cerca i captura a la Gran Bretanya

Javier Ortega Smith, el número dos de Vox, té una ordre de cerca i captura a la Gran Bretanya per eliminar uns blocs de formigó a Gibraltar l'any 2014 "que impedien treballar els pescadors espanyols amb llibertat". Ho ha explicat ell mateix en una entrevista a El Mundo , on ha afirmat que aquesta ordre "es manté": "Per si de cas, no he trepitjat Anglaterra ni Gibraltar. Si algun dia vull anar a Londres, fins a l'últim minut tindré la incertesa... Però està clar que els saltarà una alarma a l'ordinador", ha afirmat el dirigent ultra.L'ordre de cerca i captura no va impedir que Ortega Smith i alguns companys seus es "colessin" en territori britànic per desplegar una bandera d'Espanya de 180 metres a Gibraltar. Hi van entrar per mar, van fer tres quilòmetres de braça d'anar i tres de tornar, i es van escapar de les autoritats britàniques. Van planejar "l'assalt" dues setmanes abans. "A mi em va tocar nedar perquè ja estava fitxat", diu Ortega Smith amb naturalitat.A l'entrevista, que retrata amb naturalitat la vessant més personal de l'ultra, deixa altres perles com dubtar si podria enamorar-se d'una persona musulmana, veu amb bons ulls que l'anomenin el "Rambo" de Vox i assegura que no té por de res: "De l'únic que tinc por és de tenir por d'alguna cosa", diu.I és que l'excentricitat i la polèmica semblen anar de bracet amb els partit ultra. Aquest cap de setmana, Vox ha confirmat que va rebre finançament de l'oposició iraniana a les eleccions del 2014. Concretament, van rebre uns 800.000 euros per a la candidatura d'Alejo Vidal-Quadras, que va participar en "desenes d'actes" del CNRI, un grup d'origen "marxista-islamista".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)