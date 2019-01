Collboni: «La meva confiança política en Colau s'ha trencat»

Si una cosa queda clara de les pròximes eleccions municipals de Barcelona és que hi haurà més que candidatures que mai -almenys una desena- i que per governar caldran pactes. L'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, ha explicat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio en quin marc es mouran els socialistes. Faran, ha deixat clar, "un cordó sanitari" davant de l'extrema dreta. Amb tot, la relació amb els comuns no s'ha refet. "La meva confiança política en Colau no s'ha refet", ha deixat anar.Collboni ha admès que, ara per ara, el panorama municipal a la capital catalana és "molt confús", però que de mica en mica es van aclarint posicionaments. Per exemple, ha dit, s'ha fet evident que la formació per la qual es presenta Manuel Valls, Ciutadans, ha pactat amb la ultradreta a Andalusia. "Nosaltres volem contribuir a fer un cordó sanitari i evitar que l'extrema dreta tingui poder a les institucions", ha sentenciat. El dirigent socialista ha argumentat que per això cal reforçar les lleis socials. "La gent és quan creu que la crisi l'ha maltractat que vota opcions que colpegen el sistema democràtic", ha subratllat.El cap de llista del PSC, que va donar el tret de sortida a la seva campanya dissabte en un acte amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat que fins ara no hagin vist "ni un sol número" dels pressupostos de Colau. Sense propostes concretes, ha insistit, no poden valorar quin serà el sentit del seu vot.Sobre la declaració institucional en contra del judici de l'1-O i en suport dels presos que Colau va anunciar divendres després de reunir-se amb els presos polítics a Lledoners, Collboni ha assegurat que els regidors socialistes no hi donaran suport si "s'embolcalla de declaracions" com, per exemple, que vivim en un país "no democràtic" o que serà un judici "injust". Collboni ha explicat que ha anat a visitar Quim Forn a la presó de Lledoners. Davant la possibilitat que el dirigent empresonat sigui també alcaldable a la ciutat de Barcelona, Collboni considera que seria una "ocurrència" fer un debat a la presó i que, per tant, aquest s'hauria de poder fer fora i "cara a cara" per confrontar idees.Collboni també ha fet referència a algunes de les problemàtiques que pateix en aquests moments la ciutat de Barcelona tot recordant que, segons el darrer baròmetre municipal, un 60% dels barcelonins considera que la ciutat ha empitjorat i que la inseguretat és en aquests moments la principal preocupació.Sobre el fenomen dels manters ha defensat que no es doni "carta de naturalesa" a la situació. "Concentra totes les vulneracions de drets. Dir que es pot defensar a través d'un sindicat és antisindical", ha argumentat tot defensant que es treballi perquè els manters puguin fer una tasca regularitzada. "Hi ha recursos per a tothom que vulgui iniciar una activitat a la ciutat i mesures de foment de l'ocupació perquè no s'hagi d'exercir una tasca que va en contra dels drets socials i que suposa competència deslleial", ha subratllat.Pel que fa al problema de l'habitatge i els preus dels lloguers, Collboni ha advocat per la creació de més habitatge social. "L'Ajuntament de Barcelona té 82 solars disponibles per construir fins a 10.000 pisos més. La prioritat número 1 ha de ser tornar a posar en marxa la màquina de construcció d'habitatge social", ha afirmat.

