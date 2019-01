​UGT espera que la reducció de plantilla de Ford no es tradueixi en acomiadaments a Almussafes

UGT espera que els plans de reducció de plantilla de la multinacional Ford no es tradueixin en acomiadaments en la planta d'Almussafes (la Ribera Baixa), s egons explica el Diari la Veu . Al mateix temps, el sindicat espera que hi hagi "marge de negociació".Així ho ha explicat a Europa Press el secretari general d'UGT a Ford Almussafes, Carlos Faubel, que aquest dissabte ha presentat la seva candidatura a les eleccions sindicals en un centre cultural del municipi davant unes 1.400 persones.Faubel ha indicat que fins a març no espera que hi hagi una reunió amb representants de la planta valenciana per a concretar l'afecció d'aquesta decisió que va anunciar la multinacional aquest dijous als representants dels empleats: Ford escometrà un pla de baixes voluntàries per als seus treballadors en territori europeu, que té com a objectiu "reduir costos laborals en la mesura que sigui possible".Així, ha rebutjat pronunciar-se sobre "travesses" i dades de quanta gent pot veure's afectada, atès que "encara no se sap res". No obstant això, sí que ha indicat que espera que la planta valenciana continuï "sent una peça clau per al futur" de Ford a Europa.

