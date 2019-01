Torra no té «gaire esperances» que Sánchez negociï l'autodeterminació per aprovar els pressupostos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha admès aquest diumenge que "no té gaire esperances" que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, accedeixi a negociar l'exercici del dret a l'autodeterminació tal com li reclama per donar suport als pressupostos generals de l'Estat. En una atenció als mitjans a Sant Francisco, als Estats Units d'Amèrica, el cap del Govern ha lamentat que a les reunions que s'han mantingut "no hi ha hagut cap avanç" al voltant d'aquesta qüestió. Per això, ha reiterat la negativa "inamovible" als números. "Sánchez ja ha dit que votem o no vol continuar fins el 2020. Entenc que els prorrogarà, està en el seu dret", ha sostingut. De nou, Torra ha recordat que "està disposat a seure i parlar on sigui" i ha apostat de nou per una mediació internacional.El president català ha recordat que per donar suport als pressupostos generals de l'Estat cal una "solució política per l'exercici del dret a l'autodeterminació". "Com passa sempre amb les reunions amb el govern espanyol, nosaltres anem amb tots els nostres papers i ells venen amb un full en blanc. Mai hi ha una resposta per a res, només una vaga intenció de diàleg. Necessitem concretar, i l'estat espanyol no ho ha fet", ha sostingut. "El nostre no als pressupostos continua sent inamovible", ha conclòs.

