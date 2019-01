Cospedal, nova advocada de l'Estat al Tribunal Suprem

L'exministre de Defensa i ex-secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, serà advocada de l'Estat al Tribunal Suprem, segons ha informat El Confidencial. Formarà part del departament de contenciós i defensarà les decisions del govern espanyol que recorrin particulars i empreses. Previsiblement, sempre segons aquest digital, haurà de defensar acords de l'etapa de Mariano Rajoy a la Moncloa.Després de ser una de les persones més poderoses de l'Estat, Cospedal va desaparèixer del mapa amb la moció de censura a Rajoy i el congrés del PP on va quedar tercera, per darrere de Pablo Casado i Soraya Sáenz de Sanamtaría. Aleshores, el despatx Hogan Lowells, es va interessar en el seu fitxatge, però després es va fer enrere arran dels enregistraments de l'excomissari José Manuel Villarejo. Ara, l'exdirigent popular ha trobat feina a l'advocacia de l'Estat, on també li podria tocar defensar el govern del PSOE.

