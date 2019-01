​No et posis el nom de Xavier Vinader a la boca

Tant Maiol Roger com la periodista de NacióDigital Sara González, amiga del gran periodista i bona coneixedora de la seva obra, van contradir Bou i ell, un cop més, no sabia què diantre dir

Os dejo con el trozo de la VERGÜENZA de @josebouvila (PP) faltando a la memoria del periodista Xavier Vinader con BARBARIDADES



GRACIAS @_Sara_Gonzalez_ #FAQSneilTV3 pic.twitter.com/w804hbbbbk — Bernat Castro 🦊 #AltsasukoakAske (@Berlustinho) 12 de gener de 2019

Després d’afirmar que Vox no és ultradreta i unes quantes carallades més, tingues la dignitat de no posar-te a la boca el nom d’un dels millors periodistes que ha tingut aquest país

Preguntem per saber i volem explicar. Si figurem massa acostuma a no ser bo. Conec la Laura Rosel i la Cristina Puig, hem coincidit diverses vegades. Sempre m’hi he trobat a gust al seu costat i m’agrada com pregunten, com oficien l’acció periodística. No sé si calia organitzar tot l’espectacle a compte de l’acomiadament de la primera del Preguntes freqüents i l’arribada de la segona al seu lloc. Amb un simple i correcte “adéu-siau i gràcies” i un altre “benvinguda” em penso que potser n’hi hauria hagut prou. Els motius de fons no haurien de ser rellevants ni transcendents més que per elles mateixes, per les seves persones de confiança i per l’empresa que, bé o malament, ha pres les dues decisions. Em temo que aquest és també un dels mals del nostre temps: la selva de Twitter i la necessitat de les xarxes socials d’anar a polèmica per dia.la veia entrevistant la Míriam Nogueras, una política força insòlita, li preguntis el que li preguntis sempre respon el mateix: la independència de Catalunya. I hi pensava, sobretot, una estona després, quan Puig va entrevistar un personatge fascinant: Josep Bou, candidat del PP a l’alcaldia de Barcelona. Quina troballa aquest senyor! D’entrada va explicar que va ser militar, que va pertànyer a la Brigada Paracaidista. “Em considero un aventurer”, va etzibar. Li van preguntar pel pacte del PP amb Vox a Andalusia. Es va fer un embolic sensacional, no sabia què dir ni què argumentar: “No es pensin, tinc un concepte humanista de les coses!”. Brutal.o explicant-li el sentit de la vida al delegat sindical d’alguna de les seves empreses. Puig li havia preguntat si havia pertangut a Fuerza Nueva i ell ho va negar. Maiol Roger li va tornar a treure el tema: la recent investigació de Jordi Borràs a Tot Barcelona en què treia a la llum uns documents de l’arxiu del periodista Xavier Vinader en què el nom de Bou apareix en un llistat d’afiliacions a Fuerza Nueva l’any 1978.com la periodista deSara González, amiga del gran periodista i bona coneixedora de la seva obra, van contradir Bou i ell, un cop més, no sabia què diantre dir. La seva tesi era del tot peregrina. Deia que s’havia informat però en realitat el que devia haver fet va ser escoltar algun col·laborador seu molt matusser que li va explicar quatre vaguetats manipulades i parcials.i condemnat per “imprudència professional temerària” i condemnat a set anys de presó. No els va complir perquè va marxar a l’exili i va ser indultat després de passar uns mesos, testimonials però segur que emprenyadors, entre reixes. “Va assenyalar dues persones i després la ETA els va matar”, aquest és l’argument esgrimit per Bou. I es va quedar tan tranquil. La història de Vinader és prou coneguda i pública. La resumiré ràpidament.en què desvetllava una trama de la ultra dreta contra el nacionalisme basc. Una trama que es ramificava des de grupuscles i mercenaris fins a la policia nacional. L’embrió dels GAL, vaja. Dues de les persones aparegudes als reportatges de Vinader van ser poc després assassinades per ETA. Es va fer un senzill 2+2=4 i va ser assenyalat com a responsable directe d’aquelles dues morts. Què se suposa que havia de fer? No explicar que existia aquesta guerra bruta de la ultradreta? Enlloc d’investigar la trama i estirar el fil tan valuós proposat pel periodista, què va passar? Doncs que la justícia va voler matar el missatger i va processar tan Ros Frutos com Vinader.No va dir que les llistes d’afiliats de 1978 fossin falses. De fet, aquí Vinader ni treia ni posava: són llistes amb noms i cognoms. Ell no hi devia fer cap acció periodística aquí. No era culpa seva que el nom de Bou hi aparegués. Per tant, quin sentit té acusar-lo de delinqüent per a negar la seva pertinença a Fuerza Nueva? És barrejar peres i pomes això, no? D’altra banda, si expliques el cas tan malament quina mena de credibilitat esperes tenir? A més a més, parlar malament d’un difunt –Vinader va morir el 9 d’abril de 2015 als seixanta-vuit anys- amb aquesta baixesa, tan moral com intel·lectual, és francament nauseabund.de no posar-te a la boca el nom d’un dels millors periodistes que ha tingut aquest país i al qual no li arribes ni a la sola de la sabata.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)