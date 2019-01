Torra avisa des dels EUA que denunciarà la «gravetat» de la situació catalana arreu del món

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest diumenge des de San Francisco (Estats Units) que "anirà arreu del món per explicar la gravetat de la situació política a Catalunya amb presos polítics i exiliats" i per la incapacitat d'exercir el dret a l'autodeterminació.En una atenció als mitjans davant l'ajuntament de la ciutat del nord de Califòrnia, el cap del Govern ha explicat que a les portes de l'inici del judici de l'1-O, als Estats Units, té l'oportunitat de fer d'altaveu "del que preocupa als catalans".Segons ha destacat, aquest diumenge s'ha reunit amb l'alcalde demòcrata de Boise (Idaho), Dave Bieter, qui li ha expressat suport per als polítics presos i s'ha mostrat partidari del dret a l'autodeterminació de Catalunya.Torra ha explicat que s'ha reunit aquest diumenge amb l'alcalde Bieter després d'haver estat convidat pel polític demòcrata. La trobada ha comptat amb una "total complicitat" i, a parer del president, ha estat "satisfactòria". "També hem tingut contactes amb altres companys demòcrates i hem començat bé el viatge", ha comentat el president de la Generalitat.Preguntat sobre el contingut de la reunió amb el batlle americà, Torra ha subratllat que Bieter "està molt al dia de la situació catalana", ha considerat "injust" l'empresonament pels polítics encausats per l'1-O i ha dit que era "incomprensible que per impulsar un referèndum es pogués estar a la presó". Torra també ha reconegut que el contacte amb l'alcalde de la capital de l'estat d'Idaho els ha interessat "pel que pot significar de fer arribar el missatge al partit demòcrata arreu dels EUA".La visita a Boise ha estat la primera parada del segon viatge del president català als Estats Units. Torra assistirà avui al Martin Luther King Institute, on oferirà una conferència , dimarts farà reunions empresarials a Silicon Valley amb empreses amb directius catalans o amb inversions al país i, posteriorment, tindrà contactes polítics a la capital americana. De fet, a Washington DC el cap del Govern té previst reunir-se amb membres del congrés americà, amb grups think tank i amb representants d'organitzacions pels drets civils.Torra, però, ha posat èmfasi en la conferència d'aquest dilluns a l'Institut Martin Luther King que ha avançat que permetrà exposar la "lluita catalana pels drets civils i l'autodeterminació". També ha expressat que indicarà que "s'adreça al món" per explicar la "greu" situació catalana que "no és escoltada pel govern espanyol" i que requereix una mediació internacional,La visita del president a l'Institut arriba quatre mesos després que el director fundador del Martin Luther King Institute, Clayborne Carson, denunciés que la seva opinió sobre el conflicte català fos citada "erròniament", en una entrevista amb un digital espanyol. Això va provocar una polèmica política arran del que havia comentat el director fundador de la institució. Torra ha apuntat que després d'aquesta situació i de la rectificació del propi Carson va mantenir una "bona relació" amb ell i que aquest el va convidar als EUA per explicar el cas català.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)