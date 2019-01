El govern espanyol bloqueja la propera missió de rescat de l'Open Arms

"El vaixell s'està veient forçat a navegar durant diversos dies, creuant el Mediterrani, per desembarcar les persones rescatades al mar molt lluny de la zona de rescat"

"La gent segueix morint allà, i no hi ha ningú"

L'Open Arms es queda a terra. Per decisió del govern espanyol. El capità marítim de Barcelona, que depèn del ministeri de Foment, ha denegat el despatx de sortida -que necessiten tots els vaixells per sortir de port- per a la missió que tenia prevista iniciar la nau de la ONG Interactiva Open Arms el passat 8 de gener en costes líbies. El denega adduint, com a principal argument, que altres estats implicats no li garantirien un port segur, en cas que rescati immigrants naufragats."S'ha comprovat que, en salvaments anteriors, el vaixell no ha desembarcat els nàufrags en un port segur de la zona SAR [zones de recerca i salvament, per les seves sigles en anglès] on s'ha efectuat l'auxili, sigui això per responsabilitat directa del vaixell, o bé per causa de les autoritats responsables de les zones SAR concernides", resa la resolució que denega el permís a l'Open Arms, i a la qual ha tingut accésL'ONG considera que, amb aquesta decisió, la Capitania Marítima de Barcelona -i, per extensió, el ministeri- "s'extralimita" en les seves funcions, que haurien de reduir-se a "inspeccionar que el vaixell està en condicions" de salpar. "Ens deneguen el permís per qüestions alienes al nostre vaixell", lamenten des de l'ONG a aquest diari.La resolució denegatòria afirma que, en altres missions de rescat de l'Open Arms, s'han incomplert diversos punts del conveni internacional SOLAS (per a la seguretat i la vida al mar, segons les seves sigles en anglès). Principalment, pel fet que el vaixell ha recorregut llargues distàncies amb nàufrags rescatats a bord, en comptes de desembarcar-los al port segur més proper, com prescriu aquest conveni.El text al·ludeix a altres missions on l'Open Arms ha hagut de tornar a territori espanyol des del mediterrani central, després que ni Líbia, ni Itàlia ni Malta li garantissin un port segur -en el cas Italià, amb especial vehemència per part del seu ministre de l'Interior i líder de la Lliga, Matteo Salvini-. Però, encara que o sigui responsabilitat del vaixell, opta per denegar-lo igualment el permís. "És com si a una ambulància li diguessin que no pot sortir a socórrer un accident de trànsit perquè els hospitals estan plens", il·lustren des de l'ONG.En aquest sentit, la resolució del capità marítim de Barcelona recorda les obligacions dels governs implicats, i afirma que "s'està actuant de forma contrària als convenis internacionals" que regulen el salvament marítim. "El vaixell s'està veient forçat a navegar durant diversos dies, creuant el Mediterrani, per desembarcar les persones rescatades al mar molt lluny de la zona de rescat", relata. Per tant, conclou que "no es pot" donar el permís per a missions fora de la zona SAR espanyola "fins que no es garanteixi que existeix un acord per al desembarcament dels auxiliats amb les autoritats de les zones SAR concernides".La resolució apunta també que l'Open Arms només està preparat per dur més de 18 persones a bord, i que operacions de rescat que impliquen superar aquesta xifra -en la seva darrera missió, el vaixell va arribar a San Roque (Cadis) amb 310 migrants a bord - "comprometen la seguretat intrínseca del vaixell"."Nosaltres fem tasques de vigilància perquè es compleixin aquestes lleis internacionals que el mateix capità marítim diu que no s'estan complint", repliquen des de Proactiva Open Arms. El recurs que ja ha presentat l'ONG contra la resolució va en la mateixa línia: "L'auxili no és en cap cas l'objecte o la finalitat de l'activitat per a la qual se sol·licita el despatx, doncs, com és de tots conegut, arribat el cas, l'auxili només ha estat el compliment del deure d'assistència a la mar a persones en perill, com exigeix l'article 98 de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar", assenyala el recurs, al qual també ha tingut accésDes de l'ONG també conviden l'executiu espanyol que, ja que ha constatat incompliments d'altres estats en matèria de salvament marítim, "vingui amb nosaltres a presentar una denúncia al Tribunal Internacional de Dret del Mar d'Hamburg, on no hi podem anar si no és de la mà d'un govern". "La gent segueix morint allà, i no hi ha ningú", conclouen.

PDF Open Arms by on Scribd

