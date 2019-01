Detingut un camioner per circular per l’AP-7 amb una taxa d'alcohol set vegades superior a la permesa

Els Mossos van detindre este dissabte un home de 38 anys i de nacionalitat ucraïnesa com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària i conduir sota els efectes de l’alcohol.Ahir, a quarts de set de la tarda, es van rebre diverses trucades el telèfon d’emergències 112 que informaven d’un camió tipus tràiler que circulava en ziga-zagues i amb els llums apagats per l’autopista AP-7, sentit València, a l’alçada de Vandellós.Una patrulla va fer recerca per la zona i poc després va localitzar el camió circulant per l’AP-7, a l’alçada del municipi d’Aldea. Este circulava sense els llums d’encreuament, fent ziga-zagues a banda i banda de la calçada i a una velocitat molt reduïda, uns 10km/h aproximadament.Després d’aturar el camió els agents van comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota l’efecte de les begudes alcohòliques. En fer-li la prova de detecció alcohòlica, va donar un resultat positiu d’1,07 mg/l d’aire expirat, set vegades superior a la taxa permesa legalment que és 0,15 mg/l.Per estos motius, el conductor va quedar detingut. L’home ha passat este diumenge a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.

