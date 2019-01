El Barça guanya a l'Eibar i es consolida líder amb el gol 400 de Messi a la Lliga (3-0)

El Futbol Club Barcelona s'ha endut els tres punts del Camp Nou davant l'Eibar gràcies als gols de Suárez (2) i Messi, amb un festival futbolístic. El conjunt de Valverde es consolida en el liderat de la classificació de la Lliga després d'aquesta victòria, a cinc punts de l'Atlético de Madrid. El Sevilla, tercer classificat, va perdre contra l'Athletic Club i ja està a 10 punts dels blaugranes.El partit ha estat pràcticament dominat pel Barça durant la majoria de minuts, que ha iniciat la primera part dominant la possessió i mantenint bon joc ofensiu. A l'equador de la primera meitat, un teva-meva de Coutinho i Suárez han permès estrenar el marcador amb un xut creuat del davanter uruguaià. L'Eibar ha augmentat una mica el ritme i ha pressionat molt bé Messi, però no ha molestat molt la porteria de Ter Stegen.La segona part ha estat marcada pel capità argentí, que ha tornat a demostrar per què és el millor jugador del planeta. Després d'haver estat anul·lat per l'organització defensiva de l'Eibar, l'astre blaugrana ha engaltat una connexió a l'àrea i ha enfonsat la pilota a la porteria basca. El 2 a 0 a pujat al marcador i Messi ha trencat un altre rècord: el gol 400 a la Lliga. Ha arribat a aquesta xifra després de 435 partits.El vendaval blaugrana ha augmentat a partir de la rauxa de Messi, amb Coutinho i Suárez de volants al seu costat, perpetrant un bombardeig constant a la porteria de Riesgo. Connexions, esperons, passades i fer ballar la defensa com han volgut. La culminació d'aquest espectacle ha arribat amb un xut des de la frontal de l'àrea de Luis Suárez, marcant el segon i fent el 3 a 0.Al final del partit s'han reunit al terreny de joc els quatre puntals ofensius del Barça: Messi, Suárez, Coutinho i Dembélé. Han generat diferents oportunitats de cara porteria basca, amb la velocitat del francés i triangulacions entre ells.Així doncs, els de Valverde es consoliden com a líders de Primera Divisió i firmen un partit on s'ha tornat a veure, de manera fugaç, el showtime blaugrana que va impregnar la gespa en èpoques passades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)