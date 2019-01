«Hi ha una causa general contra l'independentisme, en secret i blindada»

Oriol Junqueras i Raül Romeva han optat per encarar políticament la seva defensa al Suprem . En l'escrit de defensa del seu advocat, Andreu Van den Eynde, al qual ha tingut accés en exclusiva, els dirigents d'ERC assenyalen les ombres i els vicis de la instrucció i del sistema penal espanyol, i afirmen que la seva actuació no va implicar la comissió de cap delicte. Però, sobretot, en les 115 pàgines que es depositaran dimecres a l'alt tribunal denuncien la persecució al moviment independentista. Una "causa general" (és el terme que s'usa, al text original en majúscula, com a reminiscència a la repressió franquista) que, segons ells, s'ha organitzat quan el moviment s'ha convertit en majoritari. Aquests són els fragments més rellevants del seu escrit:1. "Aquesta causa és un exemple d'instrumentalització del procés penal per a laque, pacíficament, frisa per un objectiu polític legítim en democràcia".2. "La democràcia espanyola no és una 'democràcia militant' atès que en el seu si es pot, incloses les que atempten contra el mateix ordre constitucional".3. "ERC s'ha presentat fa dècades a totes les eleccions defensant els seus, ha fet campanya a favor del dret a l'autodeterminació de Catalunya i ha dirigit i dirigirà la seva activitat política i la dels seus càrrecs representatius a aquest objectiu".4. "A Espanya, l'independentisme català mai havia suposat unfins que va comptar amb un suport ciutadà prou ampli com per convertir-se en una opció de canvi real, moment en el qual es forja una estratègia de persecució judicial i política".5. "Elés la definició d'un projecte polític pacífic i integrador [...] Romeva ha dedicat tota la seva vida a la cultura de la pau i és un militant de la no-violència".6. "Eldels catalans s'ha imposat com el marc polític transversal i la única solució democràtica viable després de la crisi de confiança que es va generar amb la sentència de l'Estatut".7. "El dret a l'autodeterminació es concep actualment vinculat a la preservador de la pau i lamés que no pas a la seva atàvica concepció de descolonització".8. "No hi ha un moviment polític tan majoritari en el nostre entorn geogràfic més proper que hagi exhibit més contenció i civisme en la seva expressió pública, oferiments de diàleg i pacifisme que l'independentisme.: abans que independentistes, som demòcrates i pacifistes".9. "Cap de les accions que se'ns atribueix durant el procés es correspon al control odels ciutadans de Catalunya".10. "Les acusacions descriuen fets que constitueixen l'i els vinculen irracionalment a tipus delictius".11. "La protesta del 20-S era legal. En democràcia s'han de tolerar molèsties derivades de".12. "Votar en un. L'1-O ho van fer més de dos milions de catalans i no ho van fer de forma clandestina, sinó pública. No ho van fer amb por, sinó amb il·lusió i dignitat. Ho van fer de forma pacífica i ordenada".12. "[El coordinador de seguretat del ministeri l'1-O, Diego Pérez de los Cobos] no va llegir o no va voler llegir la resolució judicial que l'obligava a preservar la convivència i no va escoltar o voler escoltar les recomanacions que a tal efecte li va donar l'autoritat judicial. El Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil van voler".13. "Els esforços per trobar unaper part del govern català van ser tan intensos l'octubre de 2017 com intensa va ser la negativa, un cop més, del govern espanyol per acceptar aquest diàleg".14. "Vam assumir el repte electoral de les eleccions del 21-D, decidintde la Declaració redactada el 10 d'octubre [es va votar el 27-O] i persistir en la recerca d'espais de negociació política".15. "De conformitat amb el principi democràtic, les decisions polítiques són legítimes si es prenen d'acord amb les preferències de la majoria. Els pobles tenen dret a gaudir dea les seves legítimes demandes si són pacífiques, tenen suport popular significatiu i són persistents en el temps".16."La Constitució no prohibeix ni limita l'exercici del dret a l'autodeterminació, sempre d'acord amb unacom a fórmula de 'debat' entre poders públics sensible a l'evolució social".17. "S'ha criminalitzat una ideologia a través de la generació de processos d'investigació paral·lels dissenyats a fi i efecte de generar o tolerar un escenari d'i de conculcació de drets bàsics relacionats amb el procés i un judici just".18. "Hi ha una, mantinguda en secret i blindada enfront del legítim exercici de drets processals dels investigats".19. "La presumpció d'innocència ha estat destruïda a través d'una campanya dei posteriorment acusats efectuada des d'instàncies oficials del poder polític, judicial o de la Fiscalia amb la complicitat d'una campanya mediàtica ferotge".20. "El procés judicial ha estatper múltiples aspectes amb un clar biaix ideològic [...] no ha protegit els drets fonamentals".

