El PNB anima els partits catalans a donar suport als pressupostos espanyols «per fer front» a Cs, Vox i PP

El PNB anima als partits catalans a donar suport i aprovar els pressupostos generals de l'Estat. El senador del PNB Jokin Bildarratz ha afegit que "l'alternativa" que s'ha "consolidat a Andalusia amb PP, Cs i Vox no ens agrada". En declaracions a la Cadena Ser, recollides per Europa Press , el representant jeltzale s'ha referit a la presentació aquest divendres a la presentació pel Govern socialista del projecte de Pressupostos de 2019. Després d'assenyalar que el PNB ha mostrat "una actitud positiva" cap a la recerca d'un acord que els permeti donar suport Comptes, ha advertit que Podem ha mostrat aquests dies "desavinences" amb el PSOE que caldrà veure "com es canalitzen".Així mateix, ha apostat per esperar a veure com l'executiu de Pedro Sánchez "estableix relació amb els partits catalans", ja que mentre no s'aconsegueixi un acord amb aquests, el PNB pot "mostrar una actitud positiva cap a la negociació i aprovació dels Comptes , però hi ha una sèrie de previs a complementar ".Segons la seva opinió, els partits catalans tampoc tenen clara, a dia d'avui, la "estratègia" a desenvolupar i "internament estan considerant diferents opcions, el que és normal". Per Bildarratz, és "molt millor fer un esforç" entre totes les formacions que van recolzar la moció de censura de cara a "consolidar un govern estable al voltant de Pedro Sánchez" i, a partir d'aquí, avançar en estabilitat i en solucionar tots els problemes, també els de Catalunya ".Pel que fa a les transferències de l'Estatut d'Autonomia pendents i l'anunciat calendari, Bildarratz ha reconegut que es porta un "petit retard" perquè el desitjable era tenir-lo abans de final de 2018. "A veure si per a finals de gener això està liquidat , almenys el calendari i la metodologia de treball ", ha afegit.Finalment, ha sostingut que en política penitència es veu "un discurs diferent" per part de l'executiu socialista, tot i que "això s'ha de veure i visualitzar amb fets". "Veiem petits moviments però encara costa", ha finalitzat.

