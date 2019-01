Els Mossos detenen sis persones implicades en l'incendi de Badalona

Detenim 6 persones relacionades amb l’incendi que va provocar 3 morts i 5 ferits al barri de Sant Roc de Badalona. La investigació policial ha determinat que la causa de l'incendi va ser d'origen elèctric https://t.co/zASWVY5sG1 — Mossos (@mossos) 13 de gener de 2019

Davant aquests fets, entre els passats 10 i l’11 de gener es van detenir les sis persones com a presumptes autors dels delictes d'homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència greu, danys imprudents, defraudacions de fluid elèctric i un delicte d'ocupació d'immobles.

Dissabte 12 de gener tres dels homes arrestats van passar a disposició judicial, el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars. Les altres tres persones que van ser detingudes resten en llibertat pendents de ser citades a declarar davant del jutge.

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones relacionades amb l'incendi que va cremar un edifici de vivendes el passat dia 5 a Badalona, concretament al barri de Sant Roc, a l'avinguda Mont-Roig. Segons informa el cos policial, s'ha detingut quatre homes i dues dones. En el foc, que va afectar gairebé tota la vivenda, van morir tres persones i van resultar ferides altres cinc La investigació policial ha confirmat que l'origen de l'incendi va ser elèctric , iniciat al quadre elèctric d'un dels pisos (el 1r 2a) per un sobreconsum. Segons informa el cos, del quadre havien estat manipulats els elements de protecció i control de potència, la qual cosa va provocar un sobreescalfament de la xarxa. Ja en un primer moment, dos dies després de l'incendi, es va apuntar la hipòtesi que els ocupants del pis sinistrat havien punxat la llum.

