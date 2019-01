VÍDEO Els Mossos carreguen contra una manifestació en protesta de l'acte de Vox a l'Hospitalet de Llobregat

🚨Ayer barcelona, Sitges, Zaragoza...hoy Blanes y Hospitalet, donde se celebraba una comida familiar con niños.



✅Felicitamos nuevamente a los compañeros de la BRIMO @mossos que han vuelto a evitar otro caso AISLADO del Sr.Grande-Marlaska @interiorgob



Esto és cataluña: pic.twitter.com/bGqrISNhc5 — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) 13 de gener de 2019

Els Mossos d'Esquadra han dispersat aquest diumenge al migdia una protesta que volia boicotejar una paellada popular organitzada per simpatitzants de Vox al camp de futbol de Gornal.Per tal de garantir la seguretat d'aquest acte fins al lloc s'han desplaçat efectius antiavalots de la policia catalana que han fet un cordó policial per impedir que els antifeixistes accedissin al complex esportiu.Amb tot, s'han viscut enfrontaments entre les dues parts, que s'han increpat mútuament, i, segons fonts dels Mossos, dos agents han resultat ferits quan s'han produït "llançaments a la línia policial". Vox ha explicat a través de les xarxes socials que els antifeixistes "no han aconseguit" impedir la paellada i que "més de 150 persones han acudit" al seu acte. Precisament aquest migdia també s'han registrat enfrontaments a Blanes, on diversos simpatitzants de Vox volien instal·lar una taula informativa al Passeig de Mar. Tot plegat ha passat pels volts de dos quarts d'onze del matí, quan quatre membres del partit d'ultradreta han pretès muntar la carpa informativa.Els antifeixistes, però, els estaven esperant en el punt que l'ajuntament havia facilitat a Vox per evitar que instal·lessin la carpa. Aleshores s'han produït empentes i enfrontaments fins que els Mossos han aparegut per separar-los. Els simpatitzants del partit han pogut muntar la taula informativa uns metres més avall protegida per un cordó policial entre els crits dels antifeixistes.

