Aragonès adverteix a Sánchez que si vol un govern estable ha de negociar el futur polític de Catalunya

El vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest diumenge que si el govern espanyol de Pedro Sánchez vol garantir la seva estabilitat, "ha d'afrontar una negociació política sobre el futur de Catalunya", el qual "només el podrà decidir la seva gent". Aragonès, que aquests dies fa de president en funcions pel viatge als EUA del president Quim Torra, ha dit que no és "impossible" que ERC i PDeCAT votin en contra dels pressupostos espanyols com va suggerir aquest dissabte el líder del PSC, Miquel Iceta.Segons el vicepresident, l'"impossible és que desapareguin els dos milions d'independentistes". En un acte municipalista a Sant Vicenç dels Horts, població de l'expresident del Govern Oriol Junqueras, s'ha llegit una carta seva en la qual insisteix a seguir forjant una "majoria imparable" a favor de la independència.Junqueras, que va ser alcalde de la ciutat durant més de quatre anys, ha situat l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a peça clau de Catalunya per tal de poder "vèncer". Amb la mirada posada en les eleccions municipals, l'exvicepresident ha assegurat que cal "saber-se alçar com una força democràtica i republicana al servei dels veïns", i ha reiterat que per fer possible la República Catalana cal "persuadir" i "convèncer".La carta ha estat llegida per l'actual alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts i candidata a la reelecció Maite Aymerich, que ha destacat que el líder republicà ha tornat als seus habitants "l'orgull" de ser de la ciutat. En la línia de Junqueras s'ha expressat el seu successor a l'executiu, Pere Aragonès, que ha considerat que a les municipals els independentistes "han de ser forts en els llocs on històricament no han tingut tanta força" perquè "és allà on es guanyen les majories".En aquest sentit, ha assegurat que "la República només té sentit si és per tothom", ja que, segons ell, "això no va només de canviar de passaport o de bandera" sinó de "construir un estat que no estigui al servei dels grans interessos econòmics sinó de la seva gent". Aquest missatge també l'ha fet seu la consellera de Justícia, Ester Capella, que ha intervingut a l'acte per deixar clar que "mai" renunciaran al dret d'autodeterminació però que per exercir-lo "cal ser-ne molts" i "no deixar ningú enrere". "Cal fer de la nostra existència diària un acte de rebel·lia", ha afegit.Sobre el procés judicial de l'1-O, Aragonès ha titllat d'"insòlit" que "es permeti que un partit d'extrema dreta com Vox sigui l'acusació popular". "Són ells els que haurien de seure als bancs dels acusats, no ser els acusadors", ha exclamat. En aquest sentit, ha criticat que el govern del PSOE etzibi els independentistes que si no aproven els pressupostos de l'Estat "vindrà l'extrema dreta". "Ja el tenim aquí" com a acusació popular dels polítics i activistes independentistes processats. Amb la mirada posada en el judici el vicepresident també ha fet una crida a la "mobilització i determinació" perquè, a parer seu, "es jutja tot un país que es va mobilitzar l'1-O i que continua mobilitzat". "Venen mesos complexos però es tornarà a demostrar la determinació i voluntat de construir un país lliure", ha sentenciat.

