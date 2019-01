Vox reconeix que va rebre diners de l'exili iranià per a la campanya del 2014

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha reconegut aquest diumenge que la formació ultra va rebre finançament d'opositors al règim iranià a l'exili per a la campanya de les eleccions europees del 2014, en què s'hi presentava com a candidat el fundador i aleshores líder del partit, Alejo Vidal-Quadras. Ortega Smith ho ha reconegut després que El País revelés noves informacions sobre els vincles de VOX amb l'exili iranià , i concretament amb el CNRI, una formació d'inspiració anticapitalista i un orígen "marxista-islamista".Segons aquesta informació. Seguidors del CNRI afincats en una quinzena de països van fer 146 donacions a Vox, que van suposar el 80% del finançament de la campanya del partit ultra per a les europees del 2014. Vox va gastar en aquella campanya prop d'un milió d'euros, per la qual cosa les donacions de l'exili iranià rhaurien representat uns 800.000 euros. Aquesta xifra supera les anteriors que s'havien donat sobre el sorprenent finançament iranià de Vox, que eren de prop de mig milió d'euros.Durant aquella campanya, Vox era un partit acabat de fundar -el 2013, com a escissió de l'ala més dretana del PP- i totalment irrellevant a Espanya. Però que gaudia d'un muscle econòmic sorprenent, malgrat no tenir representants institucionals ni una massa important d'afiliats.Tot i la forta injecció de diners des de l'exili iranià, Vidal-Quadras no va poder reeditar el seu escó, que havia obtingut el 1999, com a candidat del PP, i conservat fins a aleshores, en obtenir només l'1,56% dels vots a l'Estat. L'ara líder del partit ultra, Santiago Abascal, n'era aleshores el secretari general.El País també dona alguna clau del sorprenent suport del grup opositor iranià a un partit ultradretà acabat de néixer a la llunyana Espanya: explica que, en la seva etapa com a vicepresident del parlament Europeu -del 2014 al 2014-, Vidal-Quadras "va participar en desenes d'actes del CNRI", a més d'escriure cartes als governs europeus posicionant-se contra el règim dels aiatol·làs, i de "signar declaracions conjuntes" amb eurodiputats a favor de les tesis del CNRI.Ortega Smith ha justificat els donatius al seu partit del grup iranià dient que es tractava de "dissidents contraris a la dictadura teocràtica" dels aiatol·làs, que mai no es van superar els límits legals per a aquest tipus de donatius, i que tot estava en coneixement del Tribunal de Comptes.

