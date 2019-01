FOTOS Solsona homenatja Roger Mas amb un espectacle de música, poesia i dansa

Foto: Ramon Estany

Més de 300 persones han omplert aquest dissabte el Teatre Comarcal de Solsona per assistir a l'homenatge que el municipi ha encarregat pel seu fill predilecte, Roger Mas. El cantautor solsoní, assegut a primera fila, s'ha mostrat "agraït" pel reconeixement. Per la seva banda, el director artístic, Víctor Pérez 'Moixic', ha explicat que l'espectacle s'ha fet "amb estimació franca i emoció sincera" i confia que al cantautor li hagi agradat. Música, dansa i també algunes estrenes, com una adaptació dels 'Goigs de la Mare de Déu del Claustre' per l’Orfeó Nova Solsona i l’estrena d’una versió del ball de l’àliga de Guitó, han estat els plats forts d'aquest homenatge al seu ambaixador artístic i fill predilecte des del passat novembre.'Tel·lúria' evoca la terra: el triangle que conformen la poesia, la música i el territori, els tres eixos d'Isàrnia, el món imaginari de Roger Mas. Al mateix temps, recorda 'Les cançons tel·lúriques' (2008), un dels discos més reconeguts del cantautor solsoní. D'aquí que sigui el títol escollit per Víctor Pérez, "Moixic", per a l'espectacle artístic pluridisciplinari que ha dirigit aquest dissabte a les vuit del vespre al Teatre Comarcal de Solsona, per encàrrec de l'Ajuntament, en reconeixement a qui ha estat recentment nomenat fill predilecte de la ciutat.El muntatge s'ha inspirat en l'obra de Roger Mas amb una desena de músics vinculats a la trajectòria de Mas que han integrat la banda de l'espectacle (Guitarra: Joan Ridao, Dilruba/Vielha: Miriam Encinas Lafitte, Violí: Aleix Puig, Tenora: Maria Antònia Pujol, Fiscorn: Pep Moliner, Piano: Xavier Guitó, Contrabaix: Arcadi Marcet, Bateria i percussió: Fermí Garriga) en el qual ha participat l'Orfeó Nova Solsona, la flabiolaire Iris Badia, els poetes Maria Cabrera i Josep Pedrals i tres ballarines del Jove Ballet Solsoní (Alèxia Pisa, Julia Manzano i Clara Manzano) amb una coreografia de Fina Comas. Moixic ha confiat la direcció musical al pianista Xavier Guitó i la direcció artística a Pere Cuadrench.Entre d'altres, 'Tel·lúria' ha inclòs l'adaptació dels 'Goigs de la Mare de Déu del Claustre' per l'Orfeó Nova Solsona i l'estrena d'una versió del ball de l'àliga de Guitó. De fet, 'Les cançons tel·lúriques' han estat presents al llarg dels gairebé 60 minuts que ha durat. A l'entrada al teatre, Roger Mas ha explicat que està "agraït" i també una mica "avergonyit" per l'homenatge.Al final de l'espectacle, els músics han fet pujar el cantautor, que ha aplaudit la feina de tots els qui han participat en l'homenatge i ha cantat el tema 'Sopluig dolcíssim', del seu darrer disc, que és himne de la coronació de Solsona.El segon fill predilecte després de JounouEl passat 12 de novembre el Ple municipal va aprovar per unanimitat concedir la màxima distinció de la ciutat a Roger Mas (Solsona, 1975), el segon solsoní a rebre el títol de fill predilecte després que el 2010 se li atorgués, a títol pòstum, a l'alcalde Xavier Jounou, i el 23 de novembre la sala de plens va acollir-ne l'acte institucional.L'espectacle d'aquest dissabte té la voluntat de fer partícip el conjunt de la ciutadania d'aquest homenatge al seu principal ambaixador artístic.

