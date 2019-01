Puigdemont, sobre preses i exiliades: «Són dones valentes pel seu compromís»

"Carles Puigdemont agraeix als catalans el seu compromís, actitud, solidaritat i afecte amb totes les preses polítiques, exiliades i represaliades per l'estat espanyol". Amb aquestes paraules ha arrencat la seva intervenció per telèfon, des de Waterloo, amb un acte que s'està celebrant a Mas d'Enric al Catllar. L'expresident a l'exili remarca que "això travessa parets" i que la cultura i la solidaritat mostren la manera com els catalans "volem fer la república".Puigdemont ha expressat que té molt present Carme Forcadell "en tots els actes en els quals participo" i que denuncia "la injustícia i la vergonya que representa que hi hagi empresonada la presidenta d'un Parlament, sense judici, només per haver permès que la gent parli".Des de Bèlgica, ha afirmat que espera veure i abraçar ben aviat a l'expresidenta del Parlament, així com a la resta de dones empresonades i a l'exili, les quals ha descrit com a "dones de pau, dones valentes, pel seu compromís, honestedat i honorabilitat".Meritxell Serret, en aquest cas des de Brussel·les, també ha pres part en aquest acte i ha remarcat que "la vostra veu, actitud i fermesa democràtica que ens traslladeu a les persones que estem a la presó i a l'exili i a tothom que està patint la repressió" els dona força i que "esteu despertant l'empatia de ciutadans d'altres països".L'exconsellera d'Agricultura, a l'exili, ha dit als centenars de persones concentrades a Mas d'Enric que "demostreu que la repressió no guanyarà" i que amb el judici que ha de celebrar-se ben aviat, "posarem en evidència la injustícia" i ha animat a tothom a seguir endavant perquè "tots junts acabarem tombant l'estaca".Marta Rovira, des de Ginebra, ha animat Carme Forcadell a "anar a Madrid amb tota la dignitat, lluita, defensa't, acusa, i segueix dempeus". La secretària general d'ERC tampoc s'ha volgut perdre l'oportunitat d'entrar per telèfon i ha recordat que ara venen "mesos durs, en els quals veurem la cara més dura de la repressió, en forma de judici al Tribunal Suprem, en una causa que és un frau i això ho hem de dir alt i clar". La republicana ha expressat que des de l'estat espanyol han construït i inventat una causa per "criminalitzar-nos, jutjar-nos i sentenciar-nos".Rovira considera que "defensar un canvi polític en un estat democràtic no és cap delicte" i si es jutja als presos polítics per independentistes "el que falla és l'Estat".Per últim, ha assegurat que "no defallirem, les dones no volem caure en l'oblit sinó que volem poder exercir amb absoluta dignitat i els nostres drets, els civils i els polítics".Més de 300 cantaires procedents d'arreu de Catalunya estan interpretant 12 peces del Carmina Burana del musical Carl Orff a dos pianos i percussió, sota la direcció d'Elisenda Carrasco, per donar suport a les preses polítiques i exiliades i alhora, també, a totes les dones que han pattit la repressió de l'estat espanyol durant el procés català.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)