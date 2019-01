​Mor un motorista de 42 anys en un accident a Aiguamúrcia

Un motorista de 42 anys ha perdut la vida aquest diumenge al matí en un accident a la T-244 a Aiguamúrcia (Alt Camp). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta ha sortit de la via i, com a conseqüència, el conductor i únic ocupant ha mort.Es tracta d'un home, de 42 anys, veí de Mont-roig del Camp i de nacionalitat espanyola. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.06 h i arran de la incidència, s’han activat tres patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques.Amb aquesta víctima, són 4 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de principi d’any.

