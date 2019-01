📈 #FAQSneilTV3 lidera la nit de dissabte amb 295.000 espectadors de mitjana (16'7%). Moltes gràcies per la confiança!



Aquí teniu el programa sencer 👉🏼 https://t.co/F5BOhJptxk pic.twitter.com/9KW86p24Ns — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 13 de gener de 2019

El primer FAQS de TV3 sense Laura Rosel ha registrat una certa caiguda en l'audiència. Cristina Puig ha empitjorat lleugerament les xifres de la seva predecessora, i el programa del seu debut, ahir dissabte, va tenir un 16,7% de share i 295.000 espectadors. Aquesta xifra queda més de dos punts per sota del 18,8% per cent de la mitjana de l'espai durant aquesta temporada -de setembre a desembre-, i més lluny encara de la mitjana del programa en la temporada 2017-18, que va ser del 19,4%.El programa, no obstant, segueix líder d'audiència a Catalunya la nit de dissabte, i va aportar més d'un terç del total de l'audiència de TV3 durant tota la jornada.Aquesta caiguda en les audiències es produeix tot i la forta expectació que va provocar l'anunci de la substitució de Rosel per Puig, aquesta mateixa setmana. A la vegada, Puig va haver de fer-se càrrec de la seva emissió de debut a corre-cuita, amb pocs dies per preparar el programa, i l'equip està satisfet amb les xifres del debut. També hi podrien haver tingut alguna incidència en els resultats d'audiència diverses crides al boicot que han circulat els darrers dies a les xarxes socials.El relleu de Rosel per Puig es va comunicar a la interessada el passat dilluns , i aquell mateix matí es va filtrar a l'esfera pública. El serial de la substitució, per sobtat i mal gestionat, ha alimentat suspicàcies de tota mena sobre les circumstàncies del relleu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)