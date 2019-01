Dos centenars llargs d'autocaravanes fan nit a Lledoners

El pla de Lledoners bull d'activitat aquest cap de setmana davant la possibilitat que sigui l'últim abans del trasllat dels presos polítics a Madrid on ha de celebrar-se el seu judici. Dues-centes vint caravanes i autocaravanes, comptades amb dron, han fet nit al costat de la presó malgrat el fort fred que fa uns dies que dura.Aquesta iniciativa, proposada pel Grup de Caravaners de Barcelona amb el suport de la plataforma Omplim Lledoners, es va complementar amb altres activitats, la primera de les quals va ser un torneig de vòlei.Paral·lelament, van arribar des de les Corts de Barcelona, alguns dels membres que conformen la Plataforma 1 d'octubre, que van oferir parlaments davant la ciutadania. Hi van prendre part el senador del PDECat Josep Lluís Cleries; el senador d'ERC Xavier Castellana, i la portaveu de la CUP Blanca Serra.A banda, els membres del CDR de Begues van començar a preparar el dinar de camanyola a base de brou, botifarra i mongetes. Les activitats es van reprendre al vespre amb la música de la Principal de Lledoners, el sopar i una vetllada.Però les activitats continuen aquest diumenge. L'agenda engegarà a les onze del matí, amb el vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, i amb el coordinador de l'ANC de Manresa, Eudald Camprubí, com a protagonistes. Els seus parlaments aniran seguits de l'actuació habitual dels músics de Música per la Llibertat que, com cada diumenge a les dotze del migdia, oferiran un repertori de cançons reivindicatives. Després d'ells, serà el torn del grup d'havaneres Port Bo, que faran les delícies dels amants d'aquest gènere musical fins l'hora de dinar, que també serà de carmanyola.El cap de setmana acabarà amb la connexió en directe d'alguna persona relacionada amb el procés, que encara s'ha de confirmar.

