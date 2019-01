Torra reitera el «no» als pressupostos de Sánchez a falta de «cap moviment» sobre el referèndum

Quim Torra i Carles Puigdemont, aquest divendres a Waterloo Foto: ACN

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterat el seu "no" als pressupostos generals de l'Estat que ha presentat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sempre que Madrid no accepti un referèndum d’autodeterminació. En declaracions a l’agència estatunidenca de notícies Associated Press, Torra ha explicat que els partits independentistes "ja han deixat clar que votaran en contra dels pressupostos perquè no hi ha hagut cap moviment per part del govern espanyol en relació al que demanem".El cap del govern ha recordat que el "xec en blanc" per a Sánchez era només per aprovar la moció de censura i formar govern, però descarta seguir recolzant-lo perquè "no ha avançat ni un mil·límetre" pel que fa l’autodeterminació de Catalunya.L’entrevista va tenir lloc dijous, un dia abans de la reunió de Torra amb Carles Puigdemont a Waterloo, quan l’expresident va assegurar que la tramitació dels pressupostos depenia dels grups independentistes a Madrid.Per la seva banda, la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, insisteix en el 'no' als comptes del govern espanyol. En una entrevista al programa Preguntes freqüents de TV3 aquest dissabte a la nit, Nogueras ha deixat clar que la seva formació votarà "no als pressupostos i no a la tramitació mentre no hi hagi una resposta política"."Si no hi ha una resposta política per a un conflicte polític, molt greu, gravíssim, nosaltres no podem regalar els nostres vots", ha afirmat Nogueras qui ha assegurat que els comptes de Pedro Sánchez són "molles" per Catalunya. En aquest sentit, ha assegurat que no vindrà "el llop" si es vota 'no' i que els pressupostos generals de l'Estat (PGE) no són tan bons per a Catalunya.Nogueras ha criticat que s'està posant molt l'èmfasi en els partits independentistes i no en el govern del PSOE que és, diu, qui té la clau per aprovar els comptes. Segons la vicepresidenta del PDECat, "el debat real no són els pressupostos, és l'autodeterminació de Catalunya" i ha criticat que tant Rajoy com el govern de Pedro Sánchez han estat "un mur".Assegura que "els partits del 155" ballen "la música de la ultradreta" i que els que avui demanen que s'aprovin els pressupostos "van aplaudir el llop i el van acompanyar a les manifestacions". "No comprem el marc mental que es vol instal·lar que, si no aprovem els pressupostos, ve el llop", ha reblat davant l'amenaça de l'auge de la ultradreta.Sobre el judici contra el procés, Torra confia que els advocats dels líders independentistes "faran una defensa excel·lent", però assegura que "veient com ha actuat el sistema judicial espanyol fins ara les esperances són pràcticament nul·les". El president de la Generalitat veu l’exili i la presó com "un sacrifici" que ha ajudat a "reforçar la voluntat d’una majoria de catalans que aposten per tirar endavant amb la independència".