El setmanari francès «L'Express» mira als presos polítics: «Un somni d'independència rere els barrots»

El procés català, i més concretament, els presos polítics, centren un dels reportatges de la darrera edició del prestigiós setmanari francès L'Express. "Catalunya, un somni d'independència rere els barrots" , titula la revista, que explica al lector francòfon com "nou líders independentistes" són a la presó "des de fa quinze mesos", que esperen el seu judici imminent, i que aquest és, també, "una prova per a Madrid".El setmanari no s'ha apropat als presos d'oïdes, sinó que ha visitat Jordi Cuixart a Lledoners. "És difícil d'imaginar que el president d'Omnium Cultural, una associació de la societat civil catalana, estigui a la la presó després de gairebé quinze mesos", s'estranya la reportera Catherine Gouëset, que recorda que Cuixart s'enfronta a una possible pena "d'entre 8 i 17 anys de presó".En el reportatge, explica també com el judici de l'1-O protagonitzarà "l'escena mediàtica espanyola" properament, i que hi podria tenir alguna incidència sobre les eleccions europees, autonòmiques i municipals del maig. A més de "mantenir vives les tensions entre la regió més rica d'Espanya i el poder central de Madrid". En aquest sentit, el setmanari recorda com, segons les enquestes, "vuit de cada deu catalans consideren 'injust' l'empresonament" dels líders "separatistes".A més d'explicar als seus lectors la foto del procés català i del judici de l'1-O a través de Cuixart, el reportatge també aborda qüestions més personals del president d'Òmnium. Com ara el fet que va ser empresonat quan el seu fill tenia només "sis mesos" de vida, i que a l'abril ja haurà complert dos anys. "No vull que estigui trist, si un dia es pregunta per què va créixer lluny del seu pare, vull que n'estigui orgullós, que sàpiga que estic pagant per les meves idees, la independència, la República", raona Cuixart.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)