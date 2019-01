​VÍDEO El candidat del PP a Barcelona nega que Vox sigui extrema dreta

El candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Josep Bou , no creu que Vox, amb qui el seu partit s'ha aliat per formar govern a Andalusia , sigui una formació d'extrema dreta. "No, ho tinc clar", va negar Bou aquest dissabte al FAQS de TV3 , preguntat directament per aquesta qüestió per la nova presentadora del programa, Cristina Puig "Ja poden riure, ja", ha etzibat Bou al públic del programa, que ha reaccionat amb hilaritat a l'afirmació del candidat popular. Bou ha considerat, per contra, que Vox representa la "dreta", mentre que la seva pròpia formació, el PP, s'hauria de situar en el "centre dreta".En el mateix programa, Bou ha negat també que hagués militat durant la seva joventut en un altre partit d'extrema dreta, Fuerza Nueva. Però l'aclariment que ha fet a continuació no ha representat precisament un desmentit a les acusacions que ha rebut darrerament de tenir un passat ultra. "Jo vaig estar a l'OJE, Organización Juvenil Española", ha dit, citant una organització juvenil fundada durant el franquisme, cel 1960, com a successora del Frente de Juventudes. "Estem parlant de fa 41 anys, i després em vaig anar voluntari a la Brigada Paracaidista", ha afegit encara.Bou ha matisat que va forma part d'aquesta organització franquista quan era "escolar"."M'hi vaig trobar molta gent, i d'aquella gent, n'hi ha més que estan ara al PSOE que al PP", ha precisat igualment.

