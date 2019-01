VÍDEO El provocador regal de Josep Bou a Cristina Puig al «FAQS»

El candidat a l'alcaldia de Barcelona pel Partit Popular, Josep Bou, ha sorprès tothom amb un obsequi provocador per a Cristina Puig, que s'estrena aquest dissabte com a presentadora del FAQS, en substitució de Laura Rosel.Bou ha entregat a Puig una samarreta on s'hi llegeix la frase que un Mosso d'Esquadra li va etzibar a un Agent Forestal (aquí podeu veure el moment) en les manifestacions al voltant de la Llotja de Mar de Barcelona, on Pedro Sánchez celebrava el seu Consell de Ministres.

