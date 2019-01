Unes 300 persones es manifesten a Badalona per denunciar que «la precarietat mata»

Unes 300 persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a Badalona per denunciar que "la precarietat mata". Darrere una pancarta amb aquesta frase, la marxa ha recorregut els carrers de la ciutat durant més d'una hora en record a les víctimes de l'incendi mortal de fa una setmana al bloc del barri de Sant Roc.La protesta, convocada per la Plataforma d'Afectats per la Crisi (PAC) i la Plataforma Sant Roc Som Badalona, ha reclamat actuacions a les administracions per posar fi a les situacions d'emergència habitacional i energètica i ha demanat "no criminalitzar" aquells que les pateixen. Els manifestants eren majoritàriament veïns de Badalona entre els quals afectats per l'incendi. També hi han assistit membres del cos de bombers i algun regidor de l'Ajuntament de la localitat, com l'exalcaldessa Dolors Sabater.La marxa ha començat a l'edifici afectat per l'incendi, a l'Avinguda del Marquès de Mont-Roig 244, al barri badaloní de Sant Roc cap a dos quarts de sis i ha acabat a tres quarts de set davant de l'Ajuntament, a la Plaça de la Vila. Al llarg de la manifestació s'han sentit proclames com "no són incendis, són assassinats", "volem ja habitatge públic i social" i "tenim dret a aigua, llum i sostre". Els assistents han mostrat cartells amb lemes com 'Habitatge digne', 'No som criminals, som pobres', 'Stop desnonaments' i 'Els immigrants no som escoria'.Al principi i al final de la manifestació, els organitzadors han llegit un manifest en el qual han denunciat que "la pobresa" és la "causa real" de l'incendi. "La pobresa mata", han reblat. "L'habitatge i els subministraments energètics [...] no poden ser un privilegi per a uns quants, sinó un dret per a tothom", diu el manifest, que demana a les companyies elèctriques que destinin "la inversió i el manteniment adequat per garantir una xarxa segura i que cobreixi les necessitats del veïnat".A més, el text reclama "consens, decisió i fermesa" a les administracions i forces polítiques per "combatre el fons del problema real" que pot provocar incendis també a altres barris amb pobresa, segons avisa el manifest.

