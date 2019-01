Unes 200 persones exigeixen «justícia» per a l'home mort a trets a Baró de Viver al desembre

El final de la manifestació al camp de futbol Trinitat Vella Foto: ACN

Unes 200 persones han fet una marxa de prop d'una hora des de la plaça del Baró de Viver al camp de futbol Trinitat Vella per exigir "justícia" per a Eduardo Colmena, el jove mort a trets a Baró de Viver el 22 de desembre . Amb samarretes que deien 'Tots som Edu', els manifestants han recorregut el passeig de Santa Coloma i Torras i Bages amb una pancarta en la qual es llegia "No pararem fins que es faci justícia".Al camp de futbol han desplegat dues pancartes, una en homenatge al veí del barri assassinat i una altra que demana "justícia". Tres setmanes després de l'assassinat, els Mossos continuen investigant els fets i no s'ha fet cap detenció.Els veïns, però, consideren que l'homicida seria un altre veí del barri amb qui la víctima hauria tingut diverses discussions i amenaces des de fa quatre anys, i que podria haver fugit juntament amb altres membres de la família després del crim.Un dia després dels fets, un grup de veïns van entrar a la casa de l'home que consideren que va matar el jove. Després d'una concentració per rebutjar l'assassinat, van entrar a l'immoble i hi van provocar foc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)