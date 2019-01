La JNC obre la porta a la tramitació dels pressupostos de l'Estat

▶️ El secretari general, @sergimiquel, durant el seu informe polític: “Aquesta organització és viva i és forta, és el mèrit d’una JNC que ha entès els signes del temps i que s’ha mantingut ferma”#ontheway pic.twitter.com/Hqg53ZpWBl — JNCatalunya 🎗 (@JNCatalunya) 12 de gener de 2019

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) s'ha mostrat aquest dissabte a favor que el PDeCAT, el partit del qual forma part, pugui tramitar els pressupostos de l'Estat que ahir va aprovar l'executiu del president espanyol Pedro Sánchez. En el Consell Nacional de l'organització que s'ha celebrat al Campus de la Ciutadella de la UPF a Barcelona, els consellers de la JNC han rebutjat la moció que demanava l'impediment de la tramitació dels comptes de l'Estat.A l'acte hi ha acudit el president del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, que ha volgut situar l'"adversari" en qui vol "prendre" l'autogovern i els "drets" de Catalunya. Així, també ha fet una reivindicació del dret a decidir amb l'objectiu de capgirar la situació del finançament de Catalunya respecte de l'Estat.Pel que fa a la JNC, ha intervingut el secretari general de l'organització i diputat del PDeCAT al Congrés, Sergi Miquel, que ha volgut destacar que l'entitat "ha entès els signes del temps" i que continua "viva i forta".Per altra banda, els Joves Demòcrates també han presentat aquesta tarda la campanya "Al Congrés, No a tot" on demanaven a les forces independentistes presents a la cambra espanyola que no aprovessin els pressupostos generals impulsats pel govern de Pedro Sánchez.

