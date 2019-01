Demanda milionària a Netflix per «Black Mirror: Bandersnatch»

L'editorial de llibres juvenils "Escull la teva pròpia aventura", Chooseco, LLC, ha demandat Netflix per beneficiar-se d'aquesta marca en el film Black Mirror: Bandersnatch, que es va estrenar el passat 28 de desembre. Li ha reclamat com a mínim 25 milions d'euros i s'ha presentat aquest divendres en un jutjat de Vermont (Estats Units).Segons informa The Hollywood Reporter , les dues parts van negociar durant anys, però Netflix "no va rebre la llicència". A més, l'editorial sosté que, en un moment de la cinta, el protagonista li diu explícitament al seu pare de l'existència d'aquests llibres.Chooseco ha argumentat que s'ha vist perjudicada pels temes "foscos" que tracta Black Mirror: Bandersnatch i que s'allunya de la filosofia d'aquests llibres, que des de 1980 han venut més de 265 milions de còpies.

