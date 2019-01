Brutal agressió homòfoba al metro de Barcelona

Todo nuestro apoyo al chico agredido en el Metro de Barcelona esta mañana por cuatro jovenes. Ni una agresión sin respuesta. Esperamos que la víctima se recupere pronto e identifiquen y detengan a los culpables con rapidez #Barcelona #LGTBIfobia @OCL_H @LGTBIcat @ pic.twitter.com/5MFYMPGcTz — ObservatoriLGTBIfobia (@ObservatoriLGTB) 12 de gener de 2019

A BCN avui s’ha produït un altre cop una agressió homòfoba. No podem naturalitzar-ho i quedar-nos de braços creuats. Farem tot el possible pq els fets no quedin impunes. https://t.co/c3Xk2ApPE9 — Jaume Asens (@Jaumeasens) 12 de gener de 2019

Un jove ha estat brutalment apallissat al metro de Barcelona per quatre persones en una agressió homòfoba a la parada d'Urquinaona. Segons ha alertat l'ObservatoriLGTBIfobia al seu compte oficial de Twitter, el jove hauria estat colpejat per quatre homes a la sortida d'un dels vagons, després d'haver-lo increpat, assetjat i insultat durant tot el viatge.La víctima, qui ha explicat a través de les seves xarxes socials, ha ensenyat les ferides provocades pels quatre agressors. Segons relata el jove, l'haurien llençat per les escales i colpejat a coces mentre jeia a terra, fins que ha arribat la seguretat de TMB, que han alertat l'ambulància i els Mossos d'Esquadra. La víctima ha presentat denúncia i ha explicat que li han calgut diversos punts per les ferides de la cara.Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades d'un delicte de lesions per l'agressió al jove. El tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, Jaume Asens, ha assegurat que el consistori farà "tot el possible perquè els fets no quedin impunes". "No podem naturalitzar-ho i quedar-nos de braços plegats", ha assegurat tot denunciant que "avui s'ha produït un altre cop una agressió homòfoba".Tot i que a la policia catalana no li consta que la víctima hagi presentat una denuncia formal dels fets, ha explicat que té la voluntat de fer-ho.

