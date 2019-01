VÍDEOS Ultres provoquen enfrontaments a la plaça Tetuan de Barcelona

Violència a plaça tetuan... sempre amb violència. Fora feixisme! pic.twitter.com/dA0TxrITy0 — Bruno (@brunobasas) 12 de gener de 2019

¿Por qué solo acaba así cuando convocan manis ellos? pic.twitter.com/YHuZbU5viT — Bernat Castro 🦊 #AltsasukoakAske (@Berlustinho) 12 de gener de 2019

Tensión en Barcelona entre la resistencia española y comandos CDR por intentar romper el acto pacífico de los Mozos constitucionalistas @UMCmossos contra la persecución por ser policías constitucionalistas pic.twitter.com/F4RHFYK8zd — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) 12 de gener de 2019

Incidents amb ultres espanyolistes a la plaça Tetuan de Barcelona. Un grup de persones equipades amb banderes d'Espanya, samarretes i diversos objectes s'han apropat a una parada informativa del CDR Eixample Dret, increpant als reunits allà.Hi ha hagut enfrontaments, empentes, crits i fins i tot algun cop de puny, sense cap mena d'incidència més. Les persones que havien organitzat la parada argumentaven que tenien els permisos per romandre-hi tot el dia i s'ha tensat l'ambient fins que han hagut d'intervenir agents policials.A pocs carrers de la zona de Tetuan, s'ha convocat una manifestació per part de la Unió de Mossos per la Constitució, un dels possibles motius pels quals han acabat produint-se els incidents a la zona.

