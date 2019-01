Detinguts dos joves a Reus per robar a un home amb mobilitat reduïda

Els Mossos d’Esquadra van detenir entre dijous i divendres dos homes de 19 anys i veïns de Reus, com a presumptes autors d’un robatori amb intimidació. Un dels joves també està detingut per dos robatoris més, un amb violència i l’altre amb força en dos establiments comercials.El passat 28 de desembre, un home va patir un robatori quan es dirigia cap a casa seva al barri Carrilet de Reus. La víctima, amb mobilitat reduïda i necessitat de crosses, anava acompanyat d’una veïna quan va ser abordat per uns joves que els van barrar el pas, el van agafar a ell per intimidar-lo i li van sostraure el telèfon mòbil i unes monedes que portava a la butxaca.La unitat d’investigació es va fer càrrec del cas per poder identificar i detenir els autors. Així, mentre els Mossos feien les primeres comprovacions van saber que poc després de posar la denúncia, la víctima va patir una aturada cardiorespiratòria, va ingressar a l’hospital i, el passat 2 de gener, va morir.Els Mossos van poder identificar a través de diverses gestions d’investigació dos dels presumptes autors. En aquest sentit, els investigadors van poder relacionar un dels dos identificats amb un altre robatori amb violència ocorregut el passat 22 de desembre en una botiga del centre de Reus.En aquest segon incident, el detingut va entrar en una botiga juntament amb dos joves més i van sostraure un perfum. L’encarregat de seguretat de l’establiment ho va detectar i ho va intentar evitar però els joves el van amenaçar amb una navalla i van fugir. La investigació policial va permetre identificar els autors.Aquest dijous, els Mossos van detenir un dels dos presumptes autors del robatori amb intimidació al barri Carrilet. L’endemà divendres, els investigadors van localitzar i detenir el segon jove. Es dona el cas que aquest detingut era veí del mateix carrer que la víctima.Durant la custòdia policial, els Mossos van tancar una tercera investigació sobre un robatori amb força que es va produir la matinada del 21 de desembre en un establiment comercial del barri Monestirs de Reus. Fetes les comprovacions, els investigadors van poder identificar el detingut divendres com un dels autors del robatori.Els dos detinguts, que acumulen 6 i 16 antecedents policials, han passat aquest divendres a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.

