La CUP es reivindica com a «bastió de resistència» a les municipals per frenar «l'avenç de la dreta»

La CUP ha aprovat aquest dissabte al matí el programa marc per a les eleccions municipals del maig en el consell polític de la formació, amb propostes per "avançar en justícia social", "combatre privilegis i l'especulació", revertir privatitzacions així com "construir Països Catalans".En roda de premsa aquest dissabte al centre cívic del barri de la Salut a Badalona, la membre del secretariat nacional Maria Ballester ha reivindicat la formació com a "bastió de resistència" per frenar "l'avenç de la dreta" i com a eina de "denúncia" de les polítiques "xenòfobes i patriarcals que provenen del règim del 78". Ballester ha afirmat que cal "plantar cara de manera radical" amb la "desobediència" sobre la taula "per impedir que aquestes polítiques acabin implementant-se".En aquest sentit, el regidor de Guanyem Badalona Jose Téllez ha assegurat que allà on la CUP ha obtingut representació institucional han acabat "amb les dinàmiques caciquistes de la sociovergència" i han servit, entre d'altres, per "frenar el populisme xenòfob i racista", en referència al candidat del PP a Badalona, Xavier García Albiol. Segons Téllez, les candidatures dels cupaires són la "millor recepta per frenar la nova dreta xenòfoba que pot representar Vox"."Davant l'avanç de la dreta en l'àmbit nacional i municipal som bastió de resistència a favor de la classe treballadora i en contra dels interessos de l'oligarquia política", ha remarcat Ballester. La membre del secretariat nacional ha afirmat que les candidatures de la CUP són "autènticament transformadores en matèria de drets socials i per posar la sobirania de les persones al centre des del feminisme, l'antiracisme i l'ecologisme"."El que proposem és un canvi radical de model i el proposem des de baix i des de la unitat popular", ha afirmat. Per fer-ho, Ballester ha assegurat que la CUP està disposada a anar "fins al límit" i a posar "en risc" els càrrecs "per defensar l'autotutela dels drets i anar més enllà en la construcció dels drets nacionals" amb "desobediència si és necessari". El document aprovat pel principal òrgan de decisió de la CUP amb representants territorials de la formació haurà de ser desenvolupat a cada municipi.A més, segons ha recordat Ballester, l'objectiu de les candidatures és "tensar i posar al límit" el "règim del 78" i "l'autonomisme". "El municipalisme és l'eina central per combatre la situació política en què ens trobem. El municipalisme desborda la mateixa institució [...] som conscients que ens presentem al poder per ser un contrapoder", ha dit la membre del secretariat de la CUP.Ballester ha explicat que estan "convençudes" que obtindran suports amplis, ja que la "gent està cansada del que s'està vivint" amb mostres "de repressió manifesta a "les preses polítiques i exiliades" i amb "les traves" que afronten els municipis per "implementar polítiques realment socials i transformadores".

