Llums i ombres de l'acomiadament de Laura Rosel del «FAQS»

El dilluns 7 de gener al matí, l'endemà del dia de Reis, en una cafeteria del carrer de Beethoven de Barcelona, Laura Rosel rep la comunicació per part d'Agustí Esteve, director general de la productora El Terrat, fundada per Andreu Buenafuente, què ja no continuarà sent presentadora del Preguntes Freqüents. Haurà de fer les maletes i abandonar el programa que havia agafat 42 dissabtes enrere i que havia aconseguit mantenir com a líder d'audiència de TV3. Al migdia, la notícia s'eleva a l'esfera pública: Cristina Puig serà la nova cara del FAQS.



Tot seguit, la radiografia d'un serial que, per sobtat i mal gestionat, ha alimentat suspicàcies de tota mena.

"Crec que no s'ha explicat correctament què vol dir entreteniment. No farem un programa farandulero". Són paraules de la flamant presentadora en una entrevista a NacióDigital . Explicar públicament que s'ha optat per cessar, de cop i volta, a mitja temporada, una professional que agradava a l'audiència és, com a poc, complicat. És evident despatxar Rosel, que mai ha fet bandera d'un posicionament polític i que va aterrar després d'una curta -i plana- etapa a 8tv, era difícil de justificar i, per això, ningú va agafar la responsabilitat. Una simple nota de premsa emesa des de la CCMA el dilluns a la tarda sobre la decisió del seu proveïdor va ser l'únic pronunciament oficial sobre la qüestió. És lògic pensar que el cessament no es va cuinar d'un dia per l'altre. S'hi treballava feia temps. La mateixa Cristina Puig rep la proposta dies abans que Rosel sigui citada pel cafè a tocar de la plaça de Francesc Macià.

Des de la productora i la televisió s'esbomba una aposta per "l'entreteniment" com a gran argument. Des de la productora es creu fermament que cal apostar per un to "més fresc" i que marqui la diferència amb el que poden fer els informatius de la cadena. Per un producte que, a més d'incloure el clàssic anàlisi de l'actualitat, tingui elements que justifiquin la compra. Es posa en dubte, doncs, des de principi de temporada, que Rosel -d'un perfil molt informatiu- pugui assumir aquest rol. La decisió fulminant es precipita i s'acaba fent efectiva al gener, a poc més de sis mesos d'acabar la temporada. Un relleu periodístic amb una execució empresarial ràpida i on se sumen altres factors i amb una explicació que alimenta fantasmes.



Tian Riba segueix com a director



La marxa de Rosel posa sobre la taula una altra qüestió: els canvis a la direcció del programa. Abans de l'estiu del 2018, les decisions al FAQS han de passar tres filtres: el de Rosel, el de Paulí Subirà i el del propi Tian Riba. El primer en caure és Subirà, treballador de TV3 i que assumeix exclusivament el rol de realització. Ara, sense Rosel -i amb la ja confirmada notícia que Cristina Puig exercirà únicament les tasques de conducció-, Tian Riba queda com a únic director.

L'endemà que exploti el serial, el dimarts 8 de gener, el periodista publica un article a El Punt Avui explica informalment a Rac1 que la decisió "no es pren en el millor moment, però es pren". Riba parla i opina en tot moment des de la proximitat a Rosel i la distància amb la decisió malgrat ser el màxim responsable del projecte.L'acomiadament sobtat i la dificultat per justificar-lo, sumat a la falta d'una cara pública de la cadena o la productora que hagi explicat públicament el cas -tal com reclamava bona part de l'audiència- amb tots els seus ets i uts, han provocat que al voltant de la decisió s'hi hagi instal·lat una aura conspiranoica sorprenent. No ha ajudat a dissipar-la que TV3 estigui al punt de mira de l'unionisme, el qual aprofita qualsevol moviment sobtat a l'ens públic per ficar-hi cullerada.Tampoc hi ha ajudat la relació empresarial d'El Terrat amb el mercat espanyol ni el context de manca d'unitat estratègica de l'independentisme, amb els mitjans públics com un dels camps de batalla entre ERC i JxCat. Les tensions per fer-se amb el control de la CCMA ( al desembre es va acordar renovar el consell però ara està parat malgrat que només hi queden quatre dels sis membres que tenia) també ha fomentat l'aparició de teories de tota mena, reproduïdes a les xarxes sense cap tipus de filtre. Tot això ha provocat que uns hagin apuntat a un moviment des de l'Estat per torpedinar TV3 a través del seu polític estrella, d'altres cap a una decisió fruit de pressions d'ERC o cap a una maniobra per rebaixar la "tensió política" a la cadena. De cap d'elles hi ha, però, indicis sòlids segons les diverses fonts consultades.Resulta evident que la decisió s'ha pres conjuntament entre El Terrat i TV3. O, si més no, que la proposta de la productora ha obtingut el vistiplau de la televisió. Malgrat que el FAQS és de producció externa, el que digui Vicent Sanchis com a director de la televisió, i també la CCMA, és clau. Sense la validació de la direcció de TV3, el relleu de Rosel no s'hagués produït.En aquest sentit, cal recordar quan El Terrat va posar sobre la taula el nom del periodista i col·laborador del programa Maiol Roger per substituir Ricard Ustrell, des del sector convergent de la CCMA -promogut al seu dia per Francesc Homs- se'l va vetar en atribuir-li proximitat a Esquerra Republicana.

Cristina Puig, l'escollida



La periodista, que no es nova a TV3 -va col·laborar durant cinc anys a El Club d'Albert Om, a part de participacions en altres programes-, entoma aquest vespre, a partir de les 21:55h, el repte de posar-se al capdavant del programa insígnia dels caps de setmana. L'arrencada serà escrutada amb lupa per raons alienes a ella.



No és el primer cop que Puig es troba, involuntàriament, enmig d'una polèmica als mitjans públics. Enrere queda el seu polèmic acomiadament de TVE a càrrec d'Eladio Jareño (que ara espera a ser nomenat vocal de CCMA a proposta de Cs) o quan Saül Gordillo, ara director de Catalunya Ràdio i que es perfila com a president de l'ens de gestió dels mitjans públics a proposta d'ERC, va rebre el veto explícit de la CCMA quan li va oferir presentar el Catalunya Vespre. Curiosament havia de substituir Sílvia Cóppulo, que també espera ser nomenada consellera de la Corporació, en aquest cas a proposta de Junts per Catalunya. Aquesta situació li ha valgut a Puig l'etiqueta de pròxima a Esquerra. Ara, aterra a TV3.

