Valls considera que la candidatura de Forn «és una provocació pels barcelonins»

"Una provocació". Així considera Manuel Valls la candidatura de Joaquim Forn, empresonat actualment a Lledoners, per a l'alcaldia de Barcelona. En una entrevista a Equinox, revista barcelonina editada en francès, el candidat ha assegurat que l'exconseller i Elsa Artadi portarien "el desastre econòmic, polític i social" a la capital catalana. "És una provocació pels barcelonins, per la justícia, pel dret i per la Constitució".Valls també ha fet valoració de la situació dels presos polítics. "Sabien que s'arriscaven a anar a la presó, és per això que alguns d'ells van marxar a l'estranger", ha assegurat el candidat, qui manté que la independència de Catalunya "seria un perill per a Europa". Tot i això, ha considerat que "entén que les famílies i amics pateixin per ells".En aquesta línia, Valls ha comparat la situació que viu França amb la catalana, afirmant que hi ha "violència a Catalunya". "Sí, hi ha violència política, però no violència física.La violència de les paraules i dels actes. Jordi Cuixart va pujar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil", ha comentat en l'entrevista. Tot i això, ha volgut teixir paral·lelismes amb la situació als carrers de París i altres localitats franceses, amb els actes dels CDR.Per altra banda, l'ex-primer ministre francès ha assegurat que l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, pactarà amb els independentistes. "El populisme d'esquerres, que vota texts al parlament contra la monarquia i la constitució pactarà amb els independentistes".L'entrevista ha dónat un gir quan han parlat amb l'expresident de Societat Civil Catalana. Valls ha dit que Bosch "no és polèmic", ja que només ho diu "una part de l'independentisme". El candidat a l'alcaldia ha afirmat de l'exlíder de SCC "és un home que va formar part del PP, un catalanista, un historiador… No em sento avergonyit d'aparèixer amb ell".

