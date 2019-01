Llibertat provisional amb mesures cautelars per l'acusat de maltractar el seu fill de dos mesos

El jutjat de Guàrdia d'Arenys de Mar ha acordat llibertat provisional amb mesures cautelars per al jove de 21 anys acusat de maltractar el seu fill de dos mesos, que continua ingressat a l'UCI de l'hospital Vall d'Hebron. El jutge l'obliga a comparèixer setmanalment al jutjat, li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país i apropar-se al seu fill a una distància inferior a 500 metres.Segons fonts del centre hospitalari, el nadó continua estable "dins la gravetat". Va ser l'hospital qui va activar el protocol per maltractament i va donar l'alarma als Mossos, que van detenir el pare del petit en un municipi del Maresme dijous a la tarda. A l'arrestat, de nacionalitat uruguaiana, se l'acusa d'un delicte de violència física i psíquica habitual a la llar i un altre de lesions. Divendres, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) va obrir un expedient de desemparament i va assumir la tutela del nadó.En paral·lel, el Departament de Salut, a través de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha obert aquesta setmana un expedient per investigar l'assistència prèvia que ha rebut el nadó a diferents centres en les darreres setmanes, segons informa el Govern. A més, Afers Socials està analitzant l'actuació dels serveis socials municipals. D'altra banda, la conselleria s'ha personat com a acusació particular en el cas en defensa dels drets de l'infant.