El càmping Las Dunas, de Sant Pere Pescador, el millor establiment de platja d'Europa

El càmping Las Dunas de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) ha rebut la distinció de millor establiment de platja d'Europa. Tot plegat en una gala celebrada a Utrech (Holanda) i on també s'ha reconegut la feina de 23 negocis més de la demarcació que han rebut el reconeixement de l'ANMW.Entre ells, sis càmpings gironins que compten des d'aquest divendres amb cinc estrelles, un fet que serveix per reconèixer "la bona qualitat" dels establiments de les comarques de Girona, tal i com ha reconegut el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra.El guardó l'ha atorgat la prestigiosa guia britànica Alan Rogers, que recull més de 2.500 càmpings europeus, i el Caravan & Motorhome Club de Gran Bretanya.

