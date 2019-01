Collboni, contra les 'i' de Colau: «incompliments, incompetència i independentisme»

El candidat del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat en la seva presentació al costat de Pedro Sánchez i Miquel Iceta al Fòrum de Barcelona que el seu és un projecte de ciutat i també autònom. I, per ara, ha intentat marcar distàncies amb tots els socis potencials i favorits a les eleccions. Amb qui més contundent ha estat, però, és amb Ada Colau i els comuns, amb qui va governar fins l'aplicació del 155. Segons ell el seu governes defineix per tres 'i': "incompliments, incompetència i independentisme".Collboni, un cap de cartell que navega enmig de l'adversitat de les enquestes , ha donat les gràcies a Iceta, "el proper president de la Generalitat", i a Sánchez, "el que ens ha tornat al camí de l'esperança i ha demostrat que no tots som el mateix". Les crítiques més dures se les ha endut Colau, per la seva "ineficàcia" per resoldre els problemes però també per la seva suposada connivència amb els independentistes: "Els alcaldes del PSC van aguantar com a herois contra el procés mentre se'ls assenyalava i ara Colau fa homenatges als independentistes i els fa passar per herois", ha denunciat. També Sánchez ha presentat els edils socialistes com els més ferms en defensa de la Constitució, tot i que ha evitat els atacs a Colau.Però Collboni no només ha carregat contra la seva antiga sòcia. També contra els altres favorits a les enquestes, els independentistes i el candidat de Ciutadans Manuel Valls. Ell no vol una ciutat "subordinada a l'independentisme" ni capital "d'una república imaginària". Però tampoc amb un alcalde com Manuel Valls, "ambaixador del pacte de la vergonya" entre Cs i Vox a Andalusia. Ha furgat en les contradiccions de l'exprimer ministre francès.En la mateixa línia s'ha expressat Miquel Iceta, afirmant que els rivals de Collboni representen tres "fracasos": el de Colau en la gestió del turisme, l'habitatge o la seguretat i el de Valls i els independentistes als governs de França i la Generalitat.

