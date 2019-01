Cuixart demana mobilització de la societat i desobediència civil durant el judici de l'1-O

Assumir la desobediència civil amb totes les seves conseqüències, el judici com a expressió cabdal de l'autodeterminació de Catalunya i mobilitat de la societat durant tot el judici oral. Aquests són els tres punts principals de la carta del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, abans del trasllat a Madrid en l'inici del judici a l'1 d'octubre."Es respira un ambient molt positiu i coratjós", inicia en la seva carta el líder civil, on valora la "transcendència del moment" tant pels presos de Lledoners com per Dolors Bassa i Carme Forcadell, internades en altres centres penitenciaris.Un dels punts claus de l'escrit de Cuixart és la demanda de "l'emergència de nous lideratges" que afirma, "s'han d'anar consolidant". En aquesta línia, el president d'Òmnium considera que això "no són renuncies per part de ningú sinó tot el contrari", ja que afirma que la presó "ni les amenaces de violència per part de l'Estat" seran cap limitació en "les estratègies a seguir en els temps que venen".

