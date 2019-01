Sánchez converteix el sí als pressupostos en una qüestió de «sentit comú»

Pedro Sánchez ha passat aquest dissabte per Barcelona. Sobre el paper per presentar la candidatura de Jaume Collboni a l'ajuntament de la capital, però en el fons per reivindicar la seva obra de govern i demanar oxigen per seguir. El repte immediat són els pressupostos, que va aprovar divendres el consell de ministres i que, a partir de dilluns, quan entrin al Congrés, necessitaran dels vots d'ERC i el PDECat per prosperar. Uns vots que, segons ell, han d'arribar per una qüestió de "sentit comú".El president espanyol ha apel·lat vàries vegades a al sentit comú i als "valors socials" d'uns comptes que, segons ell, faran "avançar Catalunya" i que voldria que tinguessin els suport de "tots els grups". Un missatge que ha reblat Miquel Iceta afirmant que el "no" al projecte "és impossible pensant en tanta gent a la que li calen recursos". L'altre missatge és que el seu executiu, "que ha avançat més que el del PP en set anys", és estable: "Els que diuen eleccions ja que s'esperin asseguts, que fins al 2020 governarem", ha proclamat.Sánchez ha presentat el seu govern com una barricada contra els "voxonaros", neologisme que ha posat en circulació com a contracció entre els ultres espanyols i el nou president populista del Brasil. El cap de l'executiu central sap, però, que té un problema a una Catalunya on la Generalitat "ha de governar i resoldre els problemes de la gent" i admetre que no té "majoria social". Ell proposa una política "orientada a superar mentalitat de blocs, a la convivència i els acords".El president espanyol no només no ha fet referències a la inversió pressupostària que contemplen els pressupostos (i que compliran el que en el seu dia havia previst la disposició addicional tercera de l'Estatut, tal com va avançar NacióDigital i va confirmar la Moncloa) sinó que tampoc s'ha esplaiat en les "solucions" que li reclamen ERC i el PDECat. "Diàleg, sentit comú i sentit d'estat", és la seva divisa perquè això "no ho resoldrem en uns mesos" i abans cal que els independentistes passin del "monòleg" en el qual segons ell estan instal·lats al "diàleg".El míting de Sánchez a Barcelona ha servit també per deixar testimoni del bon moment que viu la militància del socialisme català. Han assumit que les èpoques daurades no tornaran però la comunió amb el president del govern espanyol, que va aconseguir ser-ho només amb 84 dels 350 escons del Congrés, és total, tal com havien demostrat també els processos interns al PSOE. Acompanyats de 1.500 militants Sánchez i Collboni s'han envoltat també de l'entorn del partit. A més de dirigents d'ara i d'abans, a l'acte s'hi ha pogut veure Miquel Valls (la Cambra), Laia Bonet, els directius Gonzalo Rodés i Antón Costas, l'exeurodiputat Ignasi Guardans, el periodista Joan Tapia o l'actor Abel Folk entre d'altres.Hi havia la ministra Meritxell Batet, també barcelonina, però l'altre ministre català, Josep Borrell, flagell de l'independentisme, de qui s'ha emès un missatge gravat.

