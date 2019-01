Arrimadas: «No es poden negociar els pressupostos a canvi de privilegis al separatisme»

L'autobús contra l'independentisme Foto: ACN

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha criticat els pressupostos generals de l'estat i la visita del president espanyol, Pedro Sánchez, aquest dissabte a Barcelona: "No es poden negociar els pressupostos a canvi de privilegis pels que han donat un cop a la democràcia" i ha afegit, "no es pot indultar als que han trencat la societat catalana" ni "vendre Espanya a trossos".Ha carregat contra Sánchez per haver vingut a Catalunya per "negociar els pressupostos amb el separatisme" per mantenir-se "uns mesos més" a la Moncloa. Arrimadas ha considerat que "és una autèntica vergonya" que els comptes espanyols "els hagin de decidir Oriol Junqueras, a la presó, i un fugat de la justícia a Bèlgica". A més, ha apuntat que servirà perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, "pugui aprovar els pressupostos per obrir més ambaixades i més xiringuitos pel procés"."Sánchez farà el que hagi de fer per seguir a la Moncloa, si ha de prometre el que no pot complir, ho farà; si ha de donar indults a aquells que han donat un cop a la democràcia, ho farà", ha indicat. De fet, segons Arrimadas, "els pressupostos no se'ls creuen ni a Europa" perquè, segons ella, "l'estimació d'ingressos" i la seva "previsió de recaptació d'impostos són un fake".Arrimadas ha explicat que han portat a Barcelona l'autobús contra l'independentisme que van passejar al novembre per Madrid per denunciar que no estan d'acord "d'intercanviar pressupostos per privilegis als polítics". El vehicle té una fotografia de grans dimensions de Junqueras i Puigdemont, i s'hi pot llegir "Indults no" i "Stop Sánchez, eleccions ja". La tarda d'aquest dissabte circularà per l'Hospitalet del Llobregat i diumenge, per Tarragona.Preguntada per la sortida de la presó de l'exconseller Josep Rull per veure el seu fill petit a l'hospital amb un permís extraordinari d'urgència, Arrimadas ha dit que respecten "la investigació que està fent el Tribunal Suprem" i que també "respectaran la seva decisió".

