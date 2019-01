En cinc frases: Van den Eynde i Cuevillas retraten el calvari dels trasllats de presos

Els advocats Andreu Van den Eynde i Jaume Alonso-Cuevillas treballen en la preparació i definició de l'estratègia pel judici contra l'1-O que està previst que comenci d'aquí a poques setmanes al Tribunal Suprem. Defensen que, en tractar-se d'un judici polític, a les sessions s'hi anirà a acusar i no a defensar. Asseguren que les defenses s'estan coordinant i tanquen la porta a tot hipotètic acord amb la Fiscalia. De tot això n'han parlat aquest dissabte al programa El Suplement de Catalunya Ràdio i també han detallat com és el calvari que pateixen els presos durant els trasllats en furgoneta.Van den Eynde: "El trasllat de presos és el punt negre de tot el sistema de justícia a Espanya".Van den Eynde: "El trasllat és un espai d'impunitat fora de control. És la cosa més inhumana de tot el sistema, fins i tot més que la presó".Cuevillas: "Els trasllats diaris són el gran problema. Sortiran cap a les set del matí, abans del primer torn d'esmorzar. Els donaran només una bosseta amb unes galetes i un suc".Cuevillas: "Els presos hauran d'anar a la furgoneta emmanillats amb les mans al darrere i sense cinturó".Cuevillas: "Arriben mig marejats, els porten a una garjola a l'Audiència Nacional perquè el Suprem no en té. Després, una altra furgoneta els dur cap al Suprem quan la sala ja està disposada. Tot això sense cordons a les sabates, sense cinturó, sense ulleres...".

